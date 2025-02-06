"Тихий час" в детсадах: если ребенку не нужен дневной сон, то нельзя его принуждать, считает Бюро омбудсмена

Обеспечение дневного сна в детском саду обязательно только в том случае, если ребенку это действительно необходимо, сообщили в Бюро омбудсмена Юриса Янсонса агентству LETA. Бюро поясняет: если ребенку дневной сон не требуется, его нельзя навязывать. Необходимость дневного сна зависит от общего количества часов сна, необходимых для полноценного развития ребенка в сутки. Этот показатель отличается для каждого возраста, подчеркивает Бюро омбудсмена.

В то же время бюро в ходе проверки установило, что в нормативном регулировании недостатков нет – оно предусматривает обязанность обеспечить отдых для всех детей, а не обязательный сон.

Руководитель Отдела защиты прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере отмечает, что необходимо улучшить понимание дошкольными учреждениями организации отдыха в обеденное время, а также того, что сон не должен быть обязательным для детей, которым он не нужен.

"Руководство детского сада должно найти решение, как обеспечить ребенку альтернативный отдых, и не имеет права просить родителей забирать ребенка из учреждения до обеденного времени или менять образовательное учреждение. Ключевое слово – это понимание потребностей ребенка," подчеркивает Гравере.

Омбудсмен неоднократно получал обращения от родителей, выражающих недовольство практикой детских садов по этому вопросу. В частности, в этих обращениях говорилось о том, что в детском саду всех детей обязывают спать днем, хотя конкретному ребенку дневной сон ежедневно не требуется. В результате ребенок сопротивляется дневному сну в детском саду, что приводит к проблемам с поведением, на которые, в свою очередь, жалуются сотрудники детского сада. При этом детский сад просит родителей забирать ребенка до времени дневного сна.

Как отмечают в бюро, в соответствии с правовым регулированием детский сад обязан обеспечивать детям отдых после обеда и возможность спать в это время. Таким образом, сон не является обязательным, подчеркивают в бюро.

Во время обеденного отдыха дети могут заниматься другими спокойными и тихими видами деятельности, если только выбранный способ не ухудшает их самочувствие, не мешает другим детям засыпать и получать необходимый им дневной сон, поясняет Бюро омбудсмена.

Как утверждает бюро, детям дошкольного возраста для полноценного развития в сутки в среднем требуется следующее количество сна:

в возрасте 1-2 лет – 11–14 часов,

в возрасте 3-5 лет – 10–13 часов,

а в возрасте 6-7 лет – 9–11 часов.

В бюро также отмечают, что недостаток или низкое качество сна могут негативно сказаться как на здоровье ребенка, так и всей семьи. Например, у ребенка могут наблюдаться поведенческие проблемы – повышенная раздражительность, трудности с контролем импульсов и эмоций, а также симптомы, схожие с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Кроме того, в будущем возможно увеличение массы тела, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за избыточного веса, диабета или повышенного кровяного давления, а также более частое возникновение аллергического ринита, например, насморка.

Недостаточный или некачественный сон также может повлиять на общее благополучие семьи — привести к более частой депрессии, повышенному стрессу у родителей или опекунов ребенка. Кроме того, доказано, что лучший сон в раннем детском возрасте является одним из факторов, влияющих на улучшение когнитивных способностей в школьные годы.

Если ребенок не хочет спать днем в дошкольном образовательном учреждении, в бюро рекомендуют оценить его привычки сна, то, сколько он спит в сутки в соответствии со своим возрастом, а также то, чувствует ли он себя хорошо в течение дня, если не спит днем.

Вместе с тем в бюро отмечают, что стоит учитывать, что режим дня ребенка дома отличается от режима дня в детском саду. Если ребенок не спит днем дома, это еще не означает, что дневной сон ему не нужен в детском саду.

С другой стороны, если ребенок проводит в детском саду больше восьми часов, скорее всего, он не сможет получить необходимое ему количество сна в сутки без дневного сна.

Также в бюро призывают: если ребенок не хочет спать днем в детском саду, стоит рассмотреть необходимость консультации со специалистом по сну.

В то же время, если ребенку дневной сон в детском саду действительно не нужен, родителям нужно обратиться в детский сад, чтобы найти индивидуальное решение для своего ребенка, отмечают в бюро.

В качестве возможных альтернативных решений для организации послеобеденного отдыха в бюро предлагают, чтобы ребенок мог отдыхать в своей кровати и заниматься тихими делами, которые не мешают другим детям, — смотреть книгу, слушать аудиосказку или подходящую музыку через наушники (с трехлетнего возраста), или играть в какую-нибудь игру.

Также ребенок может отдыхать на полу, лежа на коврике или подушках, занимаясь индивидуальными занятиями.

Вместе с тем в бюро отмечают, что для детей, которые уже обязаны посещать образовательные учреждения для подготовки к школе, предусматривается более короткий "тихий час", который может выражаться в отдыхе в горизонтальном положении, после чего ребенок может продолжать заниматься спокойными видами деятельности.

Как подчеркивает бюро, если ребенок не может заснуть в течение 20 минут, он может встать и заняться другими тихими и спокойными делами. Кроме того, если возможно, следует обеспечить ребенку отдых в другой комнате, отдельно от детей, которые спят днем.

Омбудсмен также обобщил практику самоуправлений Латвии по этому вопросу. Она подтверждает, что подходы к организации отдыха после обеда в детских садах различаются.

"Учитывая, что в большинстве случаев детям в возрасте от пяти до шести лет дневной сон может быть не нужен, положительно оценивается практика тех местных властей, которые предусматривают различную организацию отдыха для детей школьного возраста. Это соответствует соблюдению интересов ребенка наилучшим образом," - сказала Гравере.

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