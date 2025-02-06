Как Маск при Трампе? Силиня призвала предпринимателя Брокса сделать эффективным госуправление

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") призвала предпринимателя Армандса Брокса возглавить структуру, которая будет заниматься эффективным управлением государственными учреждениями. Такой департамент создан в США: президент Дональд Трамп доверил руководство DOGE миллиардеру Илону Маску.

Такое предложение Силиня сделала Броксу, посетив подкаст "Virziens", который ведет предприниматель.

Советник премьер-министра по вопросам стратегических коммуникаций Элина Лидере подтвердила, что это предложение было сделано серьезно, и что Брок выразил готовность возглавить создаваемую структуру без вознаграждения.

Брокс в соцсети "X" высказал мнение, что в Латвии должна быть такая агентство эффективного управления, которое в США известно как Департамент эффективности правительства или DOGE. "Мы договорились с премьер-министром Эвикой Силиня об этой инициативе! (...) Теперь начинается настоящий экзамен - сможем ли мы выполнить соглашение и реализовать этот важный для Латвии шаг," - написал Брокс.

Vai esat dzirdējuši par “DOGE” ? ▶️ noskaidrojiet, kas tas ir, jaunajā Virziena epizodē ar Latvijas Ministru prezidenti Eviku Siliņu!



Epizode pieejama mūsu Youtube un Spotify kanālos!#virziens pic.twitter.com/vsjKyIyEcb — Virziens (@Virziens_) February 6, 2025

Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп в середине января объявил, что самый богатый человек в мире Илон Маск возглавит Департамент эффективности правительства (DOGE) — новую группу, задачей которой будет сокращение расточительства федеральных средств.

Маск стал важным союзником Трампа во время его избирательной кампании, потратив более 100 миллионов долларов, чтобы помочь Трампу победить. Маск также неоднократно поддерживал кандидатуру Трампа на платформе социальных медиа "X", которая принадлежит Маску.

Трамп заявил, что Маск и предприниматель Вивек Рамасвами будут совместно руководить DOGE. Новый департамент будет предоставлять "советы и рекомендации, находясь вне правительства".

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