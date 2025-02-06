VID начнет административный процесс по декларациям о доходах Самойлова - волейболиста и главы департамента министерства

Служба государственных доходов (VID) решила начать административное производство по двум декларациям о доходах государственного должностного лица, поданным директором Спортивного департамента Министерства образования и науки (IZM) Александром Самойловым, сообщает агентство LETA.

Получив и рассмотрев объяснения и дополнительную информацию, поданные Самойловым, фискальная служба приняла решение начать административный процесс по 2022 и 2023 годам, в рамках которого будут оцениваться возможные несоответствия в поданных декларациях, сообщили представители VID.

В середине декабря прошлого года портал LSM.lv указал на несоответствия в декларациях Самойлова. Отмечалось, что хотя Самойлов занимает свою должность всего несколько месяцев, он заполняет декларации более 10 лет, поскольку в качестве спортсмена формально числился сотрудником Министерства внутренних дел.

Самойлов отметил, что годами заполняет декларации добросовестно, и хотя контролирующие учреждения иногда задавали уточняющие вопросы, нарушений не было выявлено.

VID в декабре прошлого года сообщил LSM.lv, что проведет углубленную проверку деклараций Самойлова, но только за предыдущие два года. Хотя эти годы не были самыми прибыльными в карьере Самойлова, задекларированные 3500 долларов США от Международной федерации пляжного волейбола существенно меньше реальных 35 000 долларов, заработанных на соревнованиях. Однако это не исключает того, что большая часть доходов с турниров была переведена на юридические лица, связанные с Самойловым, которые за этот период имели значительно большие доходы.

Если будет установлено, что Самойлов не задекларировал доходы, спортсмену может грозить штраф в размере 350 евро и двухлетний запрет занимать государственные должности. В случае установления уклонения от уплаты налогов в крупном размере, самое строгое наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Как сообщалось ранее, бывший пляжный волейболист Самойлов был назначен на должность через открытый конкурс, на который подали заявки 13 претендентов. Он начал работу в качестве директора Спортивного департамента Министерства образования и науки 10 июля 2024 года.

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