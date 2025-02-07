Служба госбезопасности провела беседу с лидером партии "Стабильности!" Росликовым

6 февраля этого года Служба государственной безопасности (СГБ) провела беседу с лидером политической партии "Стабильности!", депутатом Сейма Алексеем Росликовым в связи с его недавними публичными высказываниями, направленными против латышей.

Об этом в пресс-релизе сообщила сама СГБ.

В ходе беседы СГБ выслушала объяснения А. Росликова относительно причин и целей таких высказываний. Также в рамках беседы Алексею Росликову было вынесено предупреждение о предусмотренной ответственности за разжигание ненависти по национальному признаку или совершение других преступлений.

СГБ воздерживается от более подробных комментариев о содержании беседы.

Fоtо: Facebook

По данным архива агентства LETA, вызов людей на беседу для обсуждения их публичных заявлений или возможных действий - обычная практика. Например, в декабре прошлого года СГБ провела беседу с депутатом Рижской думы Натальей Аболой ("Честь служить Риге") по поводу ее высказываний в социальной сети. Ранее беседы проводились с лидерами Русского союза Латвии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !