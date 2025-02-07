Только 13% жителей ощутили снижение цен на медикаменты в начале года, 20% - считают, что лекарства подорожали

Только 13% жителей ощутили снижение цен на медикаменты в начале 2025 года, свидетельствует опрос, проведенный компанией Norstat. В то же время 40% считают, что лекарства не подешевели, а 20% заметили, что они даже подорожали. 28% опрошенных в этом году еще не покупали медикаменты, сообщает агентство LETA.

Сильнее всего повышение цен ощутили жители крупных городов и сельских районов. Среди этих групп 23% указали, что за лекарства приходится платить больше, а более 40% респондентов в обеих группах - и горожане, и селяне - отметили, что медикаменты не стали дешевле.

При анализе по регионам наибольшее число респондентов, которые не зафиксировали снижение цен, живут в Латгалии — 44%. В Рижском регионе и Видземе 40% указали, что цены не изменились, а в Курземе и Земгале такого мнения придерживаются 38% опрошенных.

Чаще всего запланированных результатов реформы - предполагалось, что медикаменты подешевеют - не заметили люди с основным образованием. Среди них половина ответила, что лекарства в этом году не стали дешевле.

Среди латышей 36% указали, что лекарства не подешевели, среди русских — 45%, причем 26% русских респондентов отметили, что за лекарства приходится платить даже больше, чем раньше. Среди тех, кто отметил свою национальность как "другая", такое мнение высказали 48%.

Чаще всего — в 43% случаев — о неизменности цен заявляли жители с доходами от 551 до 750 евро, а также от 1251 до 1500 евро.

Опрос был проведен в начале февраля, в нем приняли участие 1007 респондентов.

Как уже сообщалось, с 1 января вступила в силу разработанная Министерством здравоохранения реформа цен на медикаменты, целью которой является снижение стоимости лекарств. Для ее реализации была снижена допустимая наценка на лекарства как для оптовиков, так и для аптек. По расчетам Министерства здравоохранения, цены на лекарства в среднем должны снизиться на 15%.

Согласно новой модели ценообразования на медикаменты, для оптовиков установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за упаковку рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители платят 0,75 евро за рецепт, а ещё 0,75 евро за каждый рецепт крупным аптекам компенсирует государство. Тем аптекам, которые являются единственными в населенном пункте,

государство доплачивает 1,75 евро.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") заявил, что должны пройти не менее трех месяцев, чтобы оценит реальное влияние реформы на цены. Пока, по его словам, аптеки продают запасы рецептурных медикаментов, оставшиеся с прошлого года.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !