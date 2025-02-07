На следующей неделе Силиня с предпринимателями отправится в Объединенные Арабские Эмираты

С 10 по 12 февраля премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") вместе с делегацией предпринимателей посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную канцелярию.

Как указывает Госканцелярия, цель визита -продвижение экономического сотрудничества между двумя странами, включая сотрудничество между предпринимателями, а также укрепление двусторонних отношений между Латвией и ОАЭ.

Премьер-министр объяснила, что визит латвийской делегации в ОАЭ является важным шагом на пути к более тесному экономическому сотрудничеству. "Это возможность для наших предпринимателей развивать экспортные рынки и создавать международные проекты сотрудничества, а для Латвии — привлекать инвестиции", — отметила премьер-министр.

У Силини запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками ОАЭ, предпринимателями и представителями латвийской диаспоры.

Премьер-министр также примет участие в Саммите мировых правительств, где запланировано выступление по важнейшим глобальным вызовам и их решениям, сообщает Государственная канцелярия.

В делегацию премьер-министра войдут также министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство"), а также руководители трех латвийских компаний — Янис Ошлейс, руководитель компании Primekss, Артурс Васильевскис, руководитель компании Tilde, и Эмилс Сюндуковс, руководитель биотехнологической компании Longenesis.

В Государственной канцелярии подчеркивают, что визит является важной возможностью для латвийских предпринимателей расширить свою деятельность на глобальном рынке, а также для содействия сотрудничеству между двумя странами.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !