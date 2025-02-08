В Риге реконструируют церковь Святого Петра: Германия выделила на это более 33 млн евро

Примерно через год может начаться масштабный проект обновления Рижской церкви Святого Петра, на который парламент Германии выделил более 33 миллионов евро. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель правления Фонда Рижской церкви Св. Петра Стефан Майснер.

Планируется, что работы будут выполняться поэтапно, при этом церковь останется открытой для посетителей. Храм должен быть церковью, открытой для общества и пригодной для многообразного использования - в том числе, для проведения культурных мероприятий.

Наряду с религиозной деятельностью в церкви будут по-прежнему проводиться выставки, концерты и конференции - и для планируется создать новые помещения. Также в планах - восстановление колокольни церкви и орган. Однако для дальнейшего продвижения проекта необходимо решить вопрос принадлежности земли, заявил на пресс-конференции один из авторов проекта реконструкции церкви Св. Петра, член правления SIA Arhis Arhitekti Андрис Кронбергс.

Fоtо: LETA

Новый владелец церкви, Фонд Латвийской Евангелически-лютеранской церкви и Немецкой общины Св. Петра, с момента передачи церкви от Рижской думы в 2022 году уже проделал большую работу по ее благоустройству: была отреставрирована фасадная часть, герметизированы окна, восстановлен портал главного входа и многое другое. Однако для дальнейшего развития церкви в соответствии с принятым Сеймом специальным законом о Церкви Св. Петра планируется провести несколько преобразований, соответствующих ее новым функциям.

Как отметил Кронбергс, проведенное в течение года тщательное исследование церкви Св. Петра показало, что здание не имеет серьезных конструктивных проблем, его структуры стабильны. Одна из запланированных работ является - преобразования входа в церковь: предусматривается сделать его удобнее для доступа большого числа посетителей и безопаснее. К тому же, преобразования позволят проводить в здании одновременно несколько мероприятий, что требует разделения потока посетителей.

Проект реконструкции также предусматривает перестройку смотровой башни церкви, которая сейчас не соответствует требованиям современного туристического объекта, так как лифт доступен только с третьего этажа и недоступен для многих посетителей. В башне церкви планируется создание новой системы лестниц, которая обеспечит полноценный доступ ко всем этажам башни.

Fоtо: LETA

В свою очередь, в северной части церкви планируется создать новую, визуально гармоничную одноэтажную пристройку высотой до нижнего уровня существующих окон. Это позитивно скажется на регулировании потока посетителей и предоставит более просторные помещения для общины. На втором этаже церкви планируется построить балкон, который откроет более широкий обзор на внутреннее пространство церкви. Также планируется отремонтировать орган и создать новые хозяйственные помещения в подвальном этаже.

Еще один реконструкционный замысел предусматривает строительство подземного многофункционального уровня под площадью Реформации напротив главного входа в церковь. Этот уровень будет включать конференц-центр, который также сможет служить убежищем для жителей в случае угрозы войны, природных катаклизмов или других чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, красивые чердачные помещения церкви могут быть восстановлены и использованы для библиотеки, музея или других нужд, отметил Кронбергс. Архитектор подчеркнул, что все работы и планы разрабатываются с уважительным отношением к историческому зданию. Однако для реализации этих замыслов важно решить вопросы, связанные с землей, и вернуть церкви ее исторические земельные владения вокруг здания.

Председатель правления Фонда Рижской церкви Святого Петра Стефан Майснер выразил надежду, что вопросы, связанные с землей, удастся решить. Сейчас ведутся переговоры с Рижской думой, которая осведомлена о проекте реконструкции церкви.

Fоtо: LETA

Матисс Апситис, инженер-строитель из компании SIA Arenso и один из специалистов, проводивших обследование строительных конструкций Церкви Св. Петра, отметил, что конструкции церкви, построенной в 1960-х годах, находятся в хорошем техническом состоянии. "В ходе тщательного строительного обследования мы убедились, что здание безопасно и подходит для запланированных улучшений как внутри башни, так и в боковых капеллах. Подземное строительство также возможно, но его нужно проводить осторожно, корректно и качественно, избегая принципа наименьшей цены", — подчеркнул Матисс Апситис.

Анна Анцане, руководитель Отдела архитектуры и искусства Управления национальным культурноым наследием, выразила удовлетворение качественной концепцией реконструкции церкви и подчеркнула, что начался новый этап в восстановлении Церкви Святого Петра.

Эксперт отметила, что храм на протяжении веков не раз подвергался значительным, а иногда - современным и смелым преобразованиям. "Процесс находится на начальной стадии, в его реализации предстоят большие вызовы, однако Управление национальным культурным наследием в целом поддерживает концепцию восстановления. Учитывая, что эта знаковая церковь является одним из главных объектов исторического центра Риги, вертикальной осью города, без которой невозможно представить панораму Старого города, ее преобразование должно происходить очень осторожно. На следующих этапах проектирования будет происходить детализация и уточнение идеи, при этом необходимо максимально сохранить оригинальную структуру", — сказала Анцане.

Предполагается, что работы по восстановлению церкви Святого Петра будут проводиться поэтапно, при этом церковь останется открытой для посетителей. Стефан Майснер надеется, что работы могут быть начаты через год, так как проектирование и согласование документов потребуют времени.

Фонд Рижской церкви Святого Петра в последние годы организовал множество различных мероприятий для возрождения церкви. В 2024 году в церкви Св. Петра состоялось 96 различных концертов, из которых 88 — бесплатно. В прошлом году также прошло 54 богослужения на латышском языке, 68 — на немецком, а также три экуменических богослужения.

Церковь Святого Петра — это самая высокая церковь Риги, выдающийся памятник архитектуры в стиле готики 13 века, имеющий государственное значение. Она является колыбелью Реформационного движения не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года церковь находилась в управлении Рижской думы. В марте 2022 года Сейм принял специальный закон о церкви Святого Петра в Риге, передав ее историческому владельцу, и теперь она принадлежит Фонду Латвийской Евангелическо-лютеранской церкви и немецкой общине Святого Петра, который начал восстановление этого уникального храма.

Fоtо: LETA

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