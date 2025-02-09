Рига за 70 тысяч евро будет развивать кладбищенский туризм. Еще полмиллиона евро уйдет на строительство нового колумбария

В обществе все более популярным становится кладбищенский туризм, поэтому на его развития в этом году Департаменту жилья и окружающей среды из городского бюджета выделено 70 000 евро, сообщил Отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

Эти средства планируется использовать как для повышения качества информационных материалов, так и для восстановления памятников,

созданных известными скульпторами, такими как Теодор Залькалнс, Карлис Земдега и другие.

В этом году планируется произвести различные работы по благоустройству на рижских муниципальных кладбищах: восстановить памятники значимым личностям, отремонтировать дорожек, сократить количество мусора, а также начать строительство нового колумбария.

Также на кладбищах планируется расширить сеть видеонаблюдения для предотвращения незаконных свалок и в целях защиты окружающей среды. В благоустройство погостов будет инвестировано более 100 000 евро.

На Яунциемском и 2-м Лесном кладбищах будет обновлено покрытие внутренних дорог, на ремонтные работы планируется потратить 50 тысяч евро.

Рижское самоуправление также приступило к утилизации оборудования для захоронений. В прошлом году с кладбищ было вывезено и переработано 372 тонны облицовки и памятников. Измельченный материал без примесей используется для восстановления дорожного покрытия, также в 2025 году планируется продолжить переработку утилизированного оборудования для захоронений.

Поскольку биологически разлагаемые отходы составляют основную часть отходов на муниципальных кладбищах, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы проведет информационную кампанию о раздельном сборе мусора для посетителей, а также увеличит количество биоконтейнеров, размещенных на погостах.

Кроме того, будет продолжен проект, начатый в 2024 году, по сортировке отходов на кладбищах с учетом специфики отходов, присутствующих на кладбищах.

Город продолжает развивать кремацию, и в этом году планируется начать строительство нового колумбария на территории 1-го Лесного кладбища. Проект уже разработан, в городском бюджете на строительные работы предусмотрено 0,5 миллиона евро.

Рижское самоуправление обеспечивает управление и содержание 22 кладбищ общей площадью в 452 гектара.

Только два этих 22 кладбищ - открытые для новых захоронений. Жители Риги могут получить новое место для захоронения, если покойный был задекларирован в Рига на момент кончины, или же произвести захоронение на уже существующем семейном участке. Еще 15 кладбищ являются частично закрытыми, на которых захоронения происходят только на семейных участках, и выделение новых мест для захоронений ограничено. Пять кладбищ — закрытые, и на них невозможны захоронения и захоронения с надгробиями, за исключением захоронения урн с пеплом кремированных на существующих семейных участках.

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