"Это не борьба с ветряными мельницами". Аболиньш рассказал о том, как NEPLP противостоит российской пропаганде

Борьба Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) с российской пропагандой дает свои плоды — в прошлом году в Латвии был заблокирован доступ к 270 сайтам, 137 из которых были связаны с угрозами для национальной безопасности. Об этом председатель NEPLP Иварс Аболиньш сообщил в интервью Nra.lv.

Аболиньш снова заявил, что все жители Латвии не обязаны финансировать вещание на русском языке в общественных СМИ, поскольку это приводит к расколу и формированию двух общин в обществе.

По мнению Аболиньша, общественные СМИ на русском языке предлагают потребителю отличающийся от повестки в латышскоязычных СМИ нарратив, что является неуважением к латвийским русским.

"Давайте будем честными, речь идет не о контенте для нацменьшинств, когда они могут ознакомиться с важной для общины информацией. Мы говорим о том, что новости производятся на русском языке за деньги всего общества, мы говорим о совершенно другом потоке информации, о разных нарративах. Большая часть жителей Латвии даже не подозревает, какой контент нередко производят эти русскоязычные ресурсы, но если бы узнали, думаю, были бы слегка в шоке. Если человек потребляет только этот контент, у него может сложиться впечатление, что он живет в другой Латвии. А это неуважительно по отношению к латвийским русским. Они заслуживают того, чтобы потреблять тот же контент, что и все остальное общество, а не получать какой-то адаптированный контент и адаптированные нарративы", - пояснил он.

Российские телеканалы в Латвии заблокированы, но есть другие пропагандистские ресурсы, к которым люди находят доступ. Например, в интернете. В 2024 году NEPLP заблокировал доступ в общей сложности к 270 сайтам, 137 из которых были связаны с угрозами национальной безопасности, подчеркнул Аболиньш.

"Таким образом, за последние несколько лет общее количество сайтов достигло почти 1000. И мы не говорим о зеркальных сайтах, которых очень много. За последний год мы также активно сообщали о социальных платформах, например, YouTube, согласно нашим отчетам, ограничил 55 каналов. Однако нужно понимать, что, к сожалению, сотрудничество между этими платформами очень медленное и тяжкое", - отметил глава NEPLP.

Аболиньш считает, что борьба NEPLP с кремлевской пропагандой не является безрезультатной: "Нет, это не борьба с ветряными мельницами. На данный момент по инициативе NEPLP удалось добиться, что под санкции Европейского союза попали фрагменты уже санкционированных передач, и уже формируется практика блокировки или удаления этих материалов".

Говоря о преследовании авторов патриотических публикаций в социальных сетях, глава NEPLP заявил, что хоть сам он с этим не согласен, совет NEPLP никак не может повлиять на решения модераторов Facebook или X.

"Это неправильно, и нам нужно смотреть в сторону тех, кто имеет договор с Facebook и осуществляет эту деятельность. NEPLP не может на это никак повлиять. Алгоритмы социальных сетей чаще всего устроены таким образом, что самые популярные посты получают большее освещение, но уровень популярности повышается, если у поста есть большое количество реакций - алгоритм не различает реакции и комментарии, поддерживающие или осуждающие тему, поэтому даже комментирование противоположных мнений способствует популярности таких постов и делает их видимыми для все более широкой аудитории. Таким образом, чем больше мы спорим с оппонентами, тем популярнее становятся посты", - пояснил Аболиньш.

Глава NEPLP считает, что не нужно подвергать людей тотальному "кэнселингу" за дискуссии в социальных сетях.

"Людям нужно дать возможность высказаться, и только тогда мы сможем узнать, что они думают на самом деле", - подчеркнул Аболиньш.

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