На железнодорожной линии Засулаукс - Болдерая начали строить воздушную контактную сеть

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.

В рамках проекта планируется электрифицировать и перестроить 100 км железнодорожных линий, постепенно расширяя сеть электрифицированных железных дорог. Также планируется заменить технически устаревшую систему воздушных контактных линий.

Проект предусматривает модернизацию электрифицированных линий Рига-Земитаны и Рига-Слока, а также развитие линии Засулаукс-Болдерая.

Проект планируется завершить в 2026 году. Строительные работы выполнит объединение лиц Nordes būve & BCC, в которое входят ООО Nordes būve и ООО Baltic Construction Company (BCC).

Надзор за строительством будет осуществлять ООО Firma L4.

Проект полностью финансируется Фондом восстановления. Затраты на его реализацию составят до 72,7 млн евро без НДС.

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