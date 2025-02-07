На железнодорожной линии Засулаукс - Болдерая начали строить воздушную контактную сеть

В рамках проекта модернизации и развития сети электрифицированных железных дорог ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) начало строительство контактной сети на линии Засулаукс-Болдерая, сообщили в LDz.
В рамках проекта планируется электрифицировать и перестроить 100 км железнодорожных линий, постепенно расширяя сеть электрифицированных железных дорог. Также планируется заменить технически устаревшую систему воздушных контактных линий.
Проект предусматривает модернизацию электрифицированных линий Рига-Земитаны и Рига-Слока, а также развитие линии Засулаукс-Болдерая.
Проект планируется завершить в 2026 году. Строительные работы выполнит объединение лиц Nordes būve & BCC, в которое входят ООО Nordes būve и ООО Baltic Construction Company (BCC).
Надзор за строительством будет осуществлять ООО Firma L4.
Проект полностью финансируется Фондом восстановления. Затраты на его реализацию составят до 72,7 млн евро без НДС.