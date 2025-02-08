После трагедии под Вентспилсом полиция поймала водителя микроавтобуса и школьников без ремней безопасности

Всего через несколько недель после трагического происшествия на шоссе Вентспилса, где погибли два человека, полиция по всей стране усилила контроль и стала чаще проводить рейды, чтобы проверить, используют ли пассажиры автобусов ремни безопасности. В Валмиерском крае к полиции присоединилось Латвийское телевидение (LTV), и выводы оказались неутешительными — в одном из случаев был пойман водитель микроавтобуса, перевозивший непристегнутых детей, сам он также был без ремня.

В пятницу полиция остановила микроавтобус, в котором около двадцати учеников 6-го класса возвращались с экскурсии. Как сообщает LTV, ни учительница, ни водитель, ни дети не были пристегнуты. Учительница и водитель не смогли внятно объяснить, почему безопасность, особенно детей, не была для них приоритетом.

Учительница Лига Яунземе признала: "Нам определенно нужно уделять этому больше внимания, и это действительно необходимо". Водитель автобуса Нормундс добавил: "Иногда и у меня с этим возникают проблемы".

Главный инспектор отдела реагирования управления полиции Видземе Кристине Божевнице после остановки микроавтобуса отметила: "В этом случае мы предупредили пассажиров, а водитель получил штраф в размере 30 евро за то, что сам не был пристегнут".

Представители LTV также провели эксперимент в автобусе по маршруту Валмиера–Рига, зайдя в транспорт в качестве пассажиров перед его остановкой полицией. Было замечено, что большинство пассажиров соблюдали правила безопасности, однако водитель автобуса, увидев полицию, повторно напомнил пассажирам о необходимости пристегнуться.

В беседе с LTV инспектор Божевнице отметила, что около половины людей начинают задумываться о безопасности после дорожно-транспортных происшествий. "Это в основном люди, у которых есть дети, или те, кто беспокоится о безопасности, но есть и такие, кто, возможно, вообще не слышал о подобных происшествиях и не считает это важным".

Чаще всего такие нарушения происходят на международных маршрутах. Оправдания бывают разными. В полиции также заметили, что в последнее время молодежь уделяет больше внимания вопросам безопасности, тогда как люди старше 40–50 лет относятся к этому наиболее равнодушно. Ответственность за пристегивание пассажиров лежит на водителях, но во время рейса они не видят, если кто-то отстегнулся.

Штраф за непристегнутый ремень для водителя автобуса составляет от 30 до 70 евро, для пассажиров — предупреждение или 15 евро. Полиция отметила: если ситуация не улучшится, рейды будут проводиться все чаще.

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