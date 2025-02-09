Сбой в e-adrese: пострадавшим выплатят компенсации на общую сумму 92 тысячи евро

Латвийское государственное агентство цифрового развития возместит ущерб пользователям системы официального электронного адреса, которые не получали уведомления о входящих сообщениях, сообщает LSM+. С таким распоряжением выступило Министерство смарт-управления и регионального развития — документ представлен для согласования на портале правовых актов.

Госагентство цифрового развития отмечает, что из-за сбоя работы e-adrese пользователи не получали оповещения в прошлом году — с 29 апреля по 11 декабря.

На данный момент Госагентство цифрового развития получило 296 заявлений на возмещение ущерба — их общая сумма составляет около 92,5 тысяч евро.

Анализ заявлений показал, что средние суммы компенсации невелики, так как большинство случаев связано с начислением штрафных процентов и расходами на работу судебных исполнителей.

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