Семейные врачи: в аптеке нет лекарств — ищите альтернативы

Латвийская ассоциация семейных врачей указывает на нехватку ряда лекарств. За последний месяц эта проблема обострилась. Государственное агентство лекарств (ГАЛ, ZVA) указывает, что это не связано с реформой цен на медикаменты, и рекомендует искать аналоги, сообщает LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.

Не хватает лекарств, состояние хронически больных ухудшается

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре заявила, что в настоящее время наблюдается нехватка и недоступность различных препаратов — от антибиотиков и средств от астмы до антидепрессантов, используемых в психиатрии для длительного применения. Также ощущается нехватка лекарств от гриппа для детей и препаратов для лечения заболеваний суставов.

"Если у пациента грипп, то прием медикаментов нужно начать в течение первых трех дней. Если готовой лекарственной формы нет в аптеках, ее готовят из того, что есть в наличии — например, суспензии, доступные для детей, можно приготовить из капсулированных препаратов для взрослых, но это занимает время, поэтому лечение может начаться позже. Также нет возможности изготовить лекарства на всей территории Латвии, чтобы пациент мог начать их прием в первые три дня болезни", — обрисовала ситуацию врач.

Ницмане-Айшпуре отметила, что в последний месяц наблюдается нехватка важных медикаментов, и сигналы об этом поступают как от семейных врачей, так и от пациентов.

Руководитель ассоциации обратилась в Госагентство лекарств с вопросом, почему в соседних странах медикаменты доступны, а в Латвии — нет. Например, в системе э-здоровье невозможно оформить скидку на препараты от боли в суставах. Это можно сделать в виде бумажного рецепта, пациент должен пойти с ним в аптеку, заказать его и дождаться доставки. Чаще всего время ожидания составляет около шести недель.

Обезболивающие пластыри для онкопациентов приходится ждать четыре недели. Вызывает беспокойство и невозможность предоставить ингаляционные препараты детям с астмой.

Отсутствие лекарств ухудшает состояние хронически больных пациентов, требуя более частого вмешательства специалистов.

Эти проблемы планируется обсудить на заседании Минздрава 20 февраля.

Призывают искать альтернативы

Ницмане-Айшпуре также подчеркнула, что заявление Министерства здравоохранения о том, что рецепт на компенсируемые препараты можно использовать по частям в разных аптеках, не соответствует действительности.

О нехватке некоторых препаратов говорит и член правления Латвийской национальной ассоциации поставщиков лекарств Янис Либкенс. Он указал, что одним из решений для врача может стать поиск другого препарата для замены отсутствующего. В аптеках также можно приготовить суспензию для детей. Правда, это занимает время.

Либкенс вспоминает, что в прошлом году также ощущалась нехватка суспензий ибупрофена для детей, но удалось найти аналоги для их замены. Либкенс добавил, что Национальной службе здоровья и Госагентству лекарств предстоит проделать большую работу, чтобы найти решения с производителями:

"Это диалог между государственными учреждениями и производителем о том, как выявить проблему на ранней стадии и решить ее до того, как она возникнет".

Эстонцы эту проблему решают за счет стратегических запасов популярных препаратов, и в случае нехватки они используют эти запасы для снабжения аптек необходимыми препаратами. "В Латвии пока такого решения нет", — говорит Либкенс.

Нет запасов

Представитель ZVA Катрина Лукша рассказала, что перебои с доступностью лекарств наблюдаются постоянно, и это касается самых разных препаратов. В агентство также поступили сигналы о нехватке ряда медикаментов, в частности, содержащих кларитромицин.

"Что касается кларитромицина, у нас есть сигналы, что не только в Латвии, но и по всей Европе наблюдается его нехватка. В таких случаях невозможно предсказать, что в какой-то конкретный сезон может быть такой большой рост спроса. Мы также видим, что у больших торговцев нет запасов лекарств, необходимых для лечения астмы", — сказала Лукша.

Прежде чем идти за лекарством, Лукша рекомендует жителям позвонить в конкретную аптеку и убедиться, что оно действительно там есть. Если его нет в наличии ни в одной аптеке, вам следует спросить у врача, как изменить терапию, или связаться с ZVA.

Может ли помочь создание стратегических запасов медикаментов? Лукша признала, что план пока не разработан, но теоретически это возможно.

Причины нехватки лекарств – разные

Представитель фармацевтической компании Recipe plus Лига Рыбкинска подчеркнула, что компания может поставлять только то, что получено от производителей.

"В период, когда жители более подвержены сезонным заболеваниям, в прошлом наблюдался дефицит некоторых лекарств, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился, и стало больше препаратов, которых периодически не хватает", — подтвердила Рыбкинска.

Она отметила, что реформа, вступившая в силу 1 января, также ухудшила ситуацию.

"Соответственно, ухудшилось и общее выполнение заказов производителями. Заметно, что причины, по которым производители не поставляют медикаменты в Латвию, разные — не хватает сырья, ограничены возможности получения прибыли на латвийском рынке", — пояснила Рыбинская.

Решить проблему можно, создав государственный резерв лекарств на несколько месяцев, а также пересмотрев отдельные моменты реформы, которые уже сейчас свидетельствуют о проблемах в поставках и доступности медикаментов для пациентов, считают в компании.

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