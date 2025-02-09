Другая мотивация — министр Чакша о том, почему нельзя переписывать контрольные в школах

Система оценивания в школах должна не сводиться к простому переписыванию контрольных работ, а отражать реальные знания и навыки ученика, заявила в интервью LSM+ министр образования и науки Анда Чакша.

По ее мнению, процесс обучения можно сравнить с профессиональной спортивной карьерой, где результаты выступлений на соревнованиях — это те же контрольные в школе.

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Анда Чакша отметила, что спортсмены, чтобы достигнуть высоких результатов, ежедневно тренируются, совершенствуют технику, анализируют ошибки, чтобы максимально хорошо выступить на соревнованиях. И там показать себя они могут лишь один раз.

Аналогично и в школе: ученики учатся, исправляют свои ошибки, но итоговый контрольный срез показывает, насколько они освоили материал к определенному моменту.

По мнению министра, если разрешить переписывать контрольные, учащиеся не станут к ним готовиться. Они будут знакомиться с вопросами и готовиться к возможности исправить результат вместо того, чтобы работать над системным пониманием предмета.

Важно, чтобы контрольная работа была не просто проверкой знаний, а частью образовательного процесса, в котором ученик учится анализировать свои ошибки и применять полученные знания в дальнейшем, отметила Чакша.

По словам министра, в школах, которые уже практикуют такую систему, результаты детей улучшаются, поскольку такой подход дает совершенно иную мотивацию учиться и применять полученные знания.

"Да, здесь довольно большая работа для самих учителей по планированию того, как прийти к итоговым контрольным работам, где все эти знания должны быть объединены и показаны", — признала она.

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