Синоптики: на этой и следующей неделе ожидается самый холодный период зимы

На этой и следующей неделе в Латвии ожидается самая холодная погода с января прошлого года, прогнозируют синоптики.

Средняя температура воздуха в ближайшие две недели будет примерно на три градуса ниже нормы, а в конце февраля и марте она ожидается выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Начиная с середины этой недели временами возможен снег. Облака с моря местами - в том числе в Риге - могут принести сильный снегопад, а в целом по стране осадков будет мало. Время от времени будет светить солнце.

Ветер преимущественно прогнозируется слабый северный, на побережье - чаще умеренный.

Температура воздуха составит 0... -10 градусов, а под ясным небом в отдельные ночи столбики термометров местами опустятся до -15...-20 градусов.

В реках по мере замерзания воды местами возможно формирование уплотнений из шуги и резкие колебания уровня воды, прогнозируют гидрологи.

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