В Риге снимают фильм про Путина: в центре столицы введены ограничения движения

В Риге продолжаются съемки художественного фильма "Кремлевский волшебник", поэтому на нескольких улицах в центре столицы на короткое время будут запрещены остановка и стонка транспортных средств, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

Ранее сообщалось, что французский режиссер Оливье Ассайас начал работу над фильмом "Кремлевский волшебник", в котором британский актер Джуд Лоу сыграет роль Владимира Путина в первые годы его правления.

Путин - не главный герой фильма. В центре сюжета - загадочный Вадим Баранов, художник и продюсер телешоу, который становится серым кардиналом кандидата в президенты, известного также как Царь. Выйдя на пенсию, он оглядывается на свою молодость в России 1990-х годов, когда благодаря ему политическое влияние и власть Царя растут в преддверии миллениума. Он смешивает правду с ложью, реальные новости с вымышленными и управляет обществом как одним большим телевизионным шоу.

Действует ряд ограничений

С 15.00 понедельника, 10 февраля, до 15.00 вторника, 11 февраля, будут запрещены остановка и стоянка на левой стороне участка улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Элияс и на правой стороне участка улицы Элияс от улицы Вилхелма Пурвиша до улицы Карля Миленбаха.

Во вторник, 11 февраля, с 5 утра до 14 часов будут перенесены автобусные остановки с улицы Вилхелма Пурвиша будут перенесены на участок улицы Езусбазницас от улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Дзирнаву.

С 15.00 понедельника до 22.00 вторника будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Даугавгривас от улицы Кришьяня Валдемара до здания на улице Даугавгривас 4.

Во вторник, 11 февраля, с 5 часов до 14 часов будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на правой стороне участка улицы Вилхелма Пурвиша от улицы Эмилияс Беньяминяс до улицы Элияс и на левой стороне участка улицы Элияс от улицы Вилхелма Пурвиша до улицы Карля Миленбаха. В свою очередь, с 6 часов до 20 часов вечера - на участке дополнительной полосы движения на Ранькя дамбис от здания на Ранькя дамбис 30 до здания на Ранькя дамбис 20A.

В свою очередь, с 15.00 вторника, 11 февраля, до 22.00 четверга, 13 февраля, будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на левой стороне участка улицы Бруниниеку от улицы Александра Чака до улицы Тербатас. В среду, 12 февраля, с 14.00 до 22.00 - на Домской площади.

За съемки отвечает компания Forma Pro Films.

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