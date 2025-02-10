В Резекне утвержден бюджет в размере 52,4 млн евро, стабилизационные меры будут продолжены

Бюджет Резекненского самоуправления в этом году составит 52,4 миллиона евро, и самоуправление продолжит стабилизационные меры, постановила в понедельник временная администрация города

Как заявила начальник управления экономики и финансов самоуправления Илзе Каулакане на заседании временной администрации, бюджет на 2025 год направлен на то, чтобы обеспечить выполнение функций самоуправления на прежнем уровне. Поступления бюджета были утверждены в размере 52,4 миллиона евро, а расходы - 51,6 миллиона евро.

Каулакане отметила, что уровень долговых обязательств самоуправления остается высоким - 20,3%.

Самоуправление пока не будет возобновлять добровольные инициативы. Например, это касается софинансирования на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, софинансирования летних лагерей и других инициатив.

Как заявила глава временной администрации Гуна Пуце, бюджет прошел через "несколько раундов обсуждений" и, когда приходится принимать непопулярные решения, дискуссии идут сложно. Она также признала, что какое-то время еще придется считаться с трудной финансовой ситуацией, и, хотя бюджет сбалансирован, еще предстоит работа по повышению эффективности и оценке возможностей развития.

В декабре прошлого года на брифинге для СМИ в Резекне министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что финансовая ситуация в городе стабилизировалась, но впереди еще большие проблемы.

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