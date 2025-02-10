В дальнейшем с почтальоном можно будет расплатиться картой

Latvijas Pasts в дальнейшем будет предлагать клиентам возможность расплатиться с почтальоном платежной картой, сообщили агентству LETA представители почты.

Latvijas Pasts предлагает услугу "Почтальон на дом", чтобы люди могли получать почтовые и платежные услуги и за пределами крупнейших городов и региональных центров.

Платить почтальону картой можно с февраля. Это решение стало возможным благодаря сотрудничеству с банком Citadele и компанией Samsung Electronics.

Первоначально услуги можно будет оплатить бесконтактной платежной картой у 387 почтальонов в разных регионах Латвии, где до сих пор наблюдался наибольший спрос на безналичные платежи. Платежи будут осуществляться с помощью мобильного приложения, выданного почтальонам, и бесконтактных платежных карт клиентов, пояснили на почте.

В прошлом году клиенты Latvijas Pasts совершали в среднем 18 500 сделок в месяц с использованием услуги "Почтальон на дом". Чаще всего, или в 40% случаев, клиенты запрашивали визит почтальона в Латгале, 25% клиентов - в Курземе, а в Видземе и Земгале - около 17% в каждом регионе.

Наибольшим спросом услуга "Почтальон на дом" во втором полугодии 2024 года пользовалась в Краславском, Мадонском, Алуксненском, Гулбенском, Екабпилсском, Южнокурземском и Талсинском краях, а самыми популярными услугами в прошлом году были оплата счетов и в конце года - подписка на газеты.

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