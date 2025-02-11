В индексе восприятия коррупции результат Латвии ухудшился

В опубликованном международной антикоррупционной организацией Transparency International (TI) новейшем индексе восприятия коррупции (ИВК) показатель Латвии, в отличие от Литвы и Эстонии, за последний год ухудшился, и Латвии не удалось достичь цели, поставленной в Национальным плане развития на 2021-2027 годы, сообщили агентству LЕТА в "Обществе за открытость Delna" (Delna).

Результат Латвии в ИВК 2024 года понизился на один пункт и повторно достиг 59 пунктов - уровня 2021 и 2022 годов. За последние десять лет результат Латвии колебался в пределах 55-60 пунктов, не показывая стабильного долгосрочного роста.

Как подчеркивает Delna, последний результат не только ясно указывает на то, что Латвии не удалось достичь поставленной цели - 64 пунктов в ИВК в 2024 году, но также ставит под сомнение, что в 2027 году стране удастся набрать установленные планом 67 пунктов.

Латвия - единственная из стран Балтии, чей результат в этом году упал. Анализируя долгосрочные тенденции, можно сделать вывод, что и в Эстонии, и в Литве в долгосрочной перспективе ИВК все же имеет более стабильную тенденцию роста, чем в Латвии. Эстония сохранила 76 пунктов, а Литва по сравнению с предыдущим годом поднялась на два пункта и достигла 63 пунктов - самого высокого результата за все время.

В 2024 году средний показатель ИВК по Евросоюзу/Западной Европе составляет 64 пункта, а по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 65, что на один пункт ниже, чем годом ранее, сообщила Delna.

Показатель Латвии в 2023 году составил 60, в 2022 и 2021 годах - 59, в 2020 году - 57, в 2019 году - 56, в 2018 и 2017 годах - 58 пунктов, а до этого он был ниже.

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