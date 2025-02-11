Опрос: 17% жителей и 21% предприятий готовы или скорее всего готовы дать взятку

17% граждан и 21% бизнесменов готовы или скорее готовы дать взятку, согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

С 2021 года KNAB проводит опросы общественного мнения, чтобы выяснить отношение частных лиц и бизнеса к коррупции. Опросы показывают растущую готовность сообщать о фактах коррупции - в прошлом году 63% населения подтвердили, что сделают это, из них 46% - анонимно.

Тенденция к анонимному информированию растет с каждым годом, в то время как число людей, которые вообще не стали бы сообщать о коррупции, уменьшается.

В 2024 году 44% респондентов заявили, что сообщили бы о возможных фактах коррупции в KNAB. Это на 10% больше, чем в 2021 году, что KNAB связывает с ростом доверия к антикоррупционному ведомству.

Граждане могут сообщить в KNAB по различным каналам, в том числе анонимно через онлайн-платформу или мобильное приложение "Ziņo KNAB!", которое позволяет всем заявителям отслеживать ход рассмотрения их сообщений.

Опросы общественного мнения показывают растущее неприятие гражданами и бизнесом использования неформальных решений и взяточничества.

Наименьшая доля населения - 17% - заявила, что за последние два года использовала неформальные решения, в основном это были личные контакты, напримр, друзья и знакомые. Чаще всего неформальные решения использовались для получения медицинской помощи, решения судебных дел и поиска работы в государственных или местных органах власти.

Значительное снижение использования неформальных решений наблюдается среди предпринимателей - в прошлом году только 7% бизнесменов признались, что использовали такие практики в течение последних двух лет. Наиболее популярным неформальным решением среди предпринимателей также является использование личных контактов, причем чаще всего это происходило при решении вопросов, связанных со строительством.

В 2024 году, по сравнению с 2023 годом, готовность граждан и предпринимателей дать взятку должностному лицу, если это поможет решить какую-либо проблему, снизилась.

17% граждан и 21% предпринимателей подтвердили, что готовы или скорее готовы дать взятку, в то время как число респондентов, заявивших, что не готовы этого сделать, увеличилось. Респонденты отмечают, что для них взвешеннее было бы дать взятку, чтобы иметь больше уверенности в том, что проблема будет решена.

Главный аргумент против взяточничества - его моральная неприемлемость. Между тем бизнесмены чаще всего дают взятки, чтобы добиться более быстрого решения вопроса.

Респонденты считают, что для снижения уровня коррупции необходимо больше раскрывать информацию о тех, кто влияет на принятие решений, и ужесточить контроль за закупками.

В то же время бизнес считает, что снижению коррупции способствовали бы суровые и реальные наказания для нарушителей, а также большая открытость и прозрачность.

В опросе приняли участие 1001 гражданин в возрасте 18 лет и старше и 402 предприятия, работающие в Латвии. Опрос проводился центром рыночных и социальных исследований Latvijas Fakti по заказу KNAB с 22 ноября по 10 января 2024 года.

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