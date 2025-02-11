Ушаков прогнозирует, что следующий состав Рижской думы будет очень раздробленным

Следующий состав Рижской думы, который будет избран в начале лета, будет очень раздробленным, заявил в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Отвечая на вопрос о не особенно высоких рейтингах "Согласия" и уходе нескольких членов в другие партии, Ушаков пожелал удачи бывшим соратникам и напомнил, что правильнее было бы оценивать не нынешние рейтинги, а фактические результаты выборов летом.

Политик предсказывает, что в конце июня, после выборов в самоуправления, будет много сюрпризов, поэтому сейчас невозможно прогнозировать, какой потенциально может быть следующая правящая коалиция Рижской думы. "Моя уверенность [такова], что это будет чрезвычайно раздробленное самоуправление," - сказал Ушаков.

Лидерами списка "Согласия" на выборах в Рижскую думу будут бывший депутат Сейма Регина Лочмеле, нынешний депутат Рижской думы Константин Чекушин и лидер партии Янис Урбанович. Сам Ушаков обещает помогать коллегам участвовать в рижской политике, находясь "где-то между латвийским и Европейским уровнями".

Говоря о стратегии "Согласия" и возможных приоритетах следующего созыва Рижской думы, Ушаков подчеркнул, что мэрия столицы должна служить примером того, как решать различные вопросы, строя отношения между латышами и нелатышами.

Выборы в самоуправления состоятся в Латвии в начале июня этого года.

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