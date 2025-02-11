Служба госбезопасности заметила в соцсетях дезинформацию в связи с отключением Латвии от БРЭЛЛ

Служба государственной безопасности (СГБ) обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети БРЭЛЛ, сообщили агентству LETA в службе.

Как свидетельствуют данные проведенного СГБ мониторинга, на минувшей неделе в информационном пространстве Латвии теме отключения стран Балтии от БРЭЛЛ и подключения к единой европейской сети электроснабжения было уделено повышенное внимание общественности, но в целом ситуация была спокойной.

Служба обнаружила на сайтах социальных сетей и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с этим событием, однако они не оказали существенного влияния на информационное пространство и общество Латвии.

В службе также отметили, что страна-агрессор Россия уже долгое время использовала в своей пропаганде эту тему, пытаясь преподнести решение стран Балтии отключиться от БРЭЛЛ и уменьшить влияние России как ошибочное. На минувшей неделе СГБ также обнаружила распространенные российскими субъектами послания, целью которых была дискредитация стран Балтии в связи с отключением от БРЭЛЛ.

Как сообщалось, в конце прошлой недели страны Балтии успешно отключились от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключились к единой европейской энергосети. Предполагалось, что указанное переключение может сопровождаться инцидентами с безопасностью, поэтому ответственные службы работали в усиленном режиме.

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