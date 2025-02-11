В Риге планируется закрыть две основные школы и реорганизовать ряд учебных заведений

В следующем учебном году в Риге планируется ликвидировать две основные школы и реорганизовать ряд других учебных заведений, свидетельствует проект решения Рижской думы, сообщает агентство LETA.

Как поясняет самоуправление, изменения необходимы для эффективного использования ресурсов и являются частью мер по улучшению сети образовательных учреждений в Риге.

С нового учебного года Рижская Чиекуркалнская основная школа будет ликвидирована путем присоединения к 45-й Рижской средней школе, а 46-я Рижская основная школа - путем объединения с 31-й Рижской средней школой.

В свою очередь в 2026 году 31-ую Рижскую среднюю школу планируется объединить с Рижской Ринужской средней школой, а 74-ю Рижскую основную школу - с 64-й Рижской средней школой.

Уже в этом году изменения коснутся нескольких детских садов, а с 31 августа будет ликвидирована и объединена с Рижской спортивной школой "Rīdzene" Рижская школа спортивной борьбы Кришьяниса Кундзиньша.

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы рассмотрит вопрос о ликвидации и реорганизации учебных заведений 13 февраля.

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