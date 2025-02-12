Устранены сбои в работе интернета в сети LMT

В сети технологической компании SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) утром в среду, 12 февраля, наблюдались сбои в работе интернета, сообщила компания. Однако LMT уже устранила технологические неполадки.

Технологическая компания SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) устранила сбои в работе интернета в сети, сообщил агентству LETA руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис уже около 10 утра.

"Сбои в работе интернета устранены, и сеть LMT работает в обычном режиме," заявил Ялинскис.

Утром в социальной сети "X" компания сообщила, что после обновления сетевого программного обеспечения у части клиентов могут не работать интернет-соединения.

Ранее сообщалось, что оборот группы LMT в прошлом году, по предварительным данным, составил 309,6 миллиона евро, что на 0,5% больше, чем в 2023 году.

49% капитала LMT принадлежит шведской компании Telia Company и ее дочерней компании Sonera Holding, по 23% акций принадлежат SIA Tet и ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), а 5% — SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !