Рижская дума не будет продавать муниципальные арендные квартиры тем, кто их снимает

Пока в Риге есть жители, которым необходима помощь в решении жилищного вопроса, самоуправление не будет использовать недавно установленное законом право продавать муниципальные арендные квартиры тем, кто их снимает, проинформировал Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы.

Закон "О помощи в решении квартирного вопроса" устанавливает, что сдаваемые в аренду жилые помещения не подлежат приватизации, их нельзя приобретать в собственность до приватизации жилого дома, и они не могут быть проданы или иным образом отчуждены в пользу арендаторов жилых помещений или других лиц. Однако поправки к этому закону, принятые Сеймом 6 февраля, предусматривают исключительный случай, который предоставляет самоуправлению право принимать решения об отчуждении сдаваемых в аренду муниципальных жилых помещений, если они не нужны самому муниципалитету, а их содержание экономически невыгодно и нецелесообразно.

Эти поправки к закону вызвали множество вопросов и у жителей Риги, которые арендуют муниципальные жилые помещения в рамках оказания помощи в решении квартирного вопроса. Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы подчеркивает, что эти поправки приняты для решения финансовых и хозяйственных проблем, связанных с избыточным жилым фондом в некоторых отдаленных самоуправлениях. Однако в Риге ситуация совершенно иная, поскольку в столице напротив остро не хватает арендуемого жилья.

За последние 30 лет Рига вложила значительные финансовые средства и создала жилищный фонд, чтобы оказывать помощь в решении квартирного вопроса для категорий горожан, которые больше всего в этом нуждаются. Указанные поправки к закону не распространяются на этот вновь созданный жилищный фонд, а также на весь остальной муниципальный жилищный фонд, который используется самоуправлением для оказания помощи в решении квартирного вопроса.

Сейчас в Регистрах оказания помощи Жилищного управления Департамента жилья и окружающей среды зарегистрирован 1651 человек (семья). Рижскому самоуправлению по-прежнему не хватает жилого фонда, и он продолжает работать над его расширением.

До тех пор, пока в Риге будут жители, которым нужна такая помощь, самоуправление не будет использовать права, предусмотренные вышеупомянутыми поправками к Закону "О помощи в решении квартирного вопроса".

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