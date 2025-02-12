PVD оштрафовала два магазина Lidl на 700 евро за нарушения при продаже фруктов и овощей

Служба продовольственного и ветеринарного надзора (PVD), учитывая жалобы потребителей, оштрафовала два магазина Lidl Latvija на 700 евро за нарушения при продаже фруктов и овощей, сообщили представители службы агентству LETA.

Служба получила информацию о том, что в магазинах Lidl на улице Лубанас и на улице Краста продавались яблоки с вводящей в заблуждение информацией на ценниках об их стране происхождения, сорте и разновидности.

Представители PVD отметили, что информация, указанная в жалобе о магазине на улице Краста, не подтвердилась, однако были выявлены другие нарушения, связанные с указанием стран происхождения и требованиями к качеству продаваемых фруктов и овощей.

В магазине на улице Лубанас при проверке сопроводительных документов PVD установила, что на ценнике яблок литовского происхождения ошибочно указана Латвия как страна происхождения. Также, как и в магазине на улице Краста, были выявлены нарушения, связанные с указанием стран происхождения других продаваемых фруктов и овощей.

В службе отмечают, что инспекторы PVD регулярно проводят проверки маркировки и качества свежих фруктов и овощей в соответствии со стандартами Европейского союза для торговли свежими фруктами и овощами.

Ранее сообщалось, что Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, достиг оборота в 470,605 млн евро, что на 6,4% больше, чем годом ранее. В то же время убытки компании, продолжавшей инвестировать в развитие сети розничных магазинов, выросли в 4,1 раза и составили 14,816 млн евро.

Согласно последней информации, к ноябрю 2024 года инвестиции Lidl Latvija в создание инфраструктуры и развитие сети магазинов превысили 370 млн евро. В настоящее время сеть Lidl Latvija насчитывает 34 магазина в 14 городах Латвии.

Компания была зарегистрирована в октябре 2016 года, ее уставный капитал составляет 365,5 млн евро, согласно данным Firmas.lv. Единственным владельцем компании является немецкая CE-Beteiligungs-GmbH.

PVD — это государственное учреждение под управлением Министерства земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере продовольственного оборота и ветеринарии.

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