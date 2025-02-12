Дидзис Шмитс покинул парламентскую фракцию "Объединенного списка"

Депутат Дидзис Шмитс вышел из состава фракции оппозиционной политической силы "Объединенный список" (ОС), говорится в заявлении в Президиум Сейма, поданном главой фракции ОС Эдгарсом Таварсом.

Шмитс прекратил работу во фракции ОС с 10 февраля.

С 14 депутатами ОС была третьей по велечине фракцией в Сейме.

С выходом Шмитса из фракции политической силы у ОС теперь будет 13 депутатов.

Порталу Delfi не удалось связаться со Шмитсом и Таварсом, однако депутат Эдвардс Смилтенс (ОС) признал, что Шмитс покинул фракцию ОС, но не вышел из входящей в объединение политических сил Латвийской зеленой партии.

Шмитс - второй депутат, покинувший ОС. Осенью 2023 года фракцию политической силы покинул Игорь Раев.

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