"Не самое удачное решение". Рижская дума признала недостатки в организации движения на улице Миера

Рижская дума ждет предложений от Департамента внешнего пространства и мобильности о том, как улучшить регулирование движения в окрестностях улицы Миера. Нынешняя ситуация вызывает у многих водителей недоумение и даже гнев. В декабре здесь была введена зона ограничения скорости, которая не позволяет ехать быстрее 30 километров в час. Но вместо знаков на каждом перекрестке, напоминающих об ограничении скорости, теперь знаки установлены только при въезде и выезде из зоны. Столичные власти признают, что изменения не выполняют свою функцию, поскольку водители недостаточно предупреждены о правилах, которые нужно соблюдать в конкретном месте. Об этом сообщает LSM.lv.

Зона с разрешенной скоростью в 30 километров в час довольно большая и охватывает улицы Миера, Цесу, Таллинас и другие. Люди в социальной сети X выразили недовольство, поскольку при нынешних правилах водители легко забывают, что где-то далеко был знак ограничения скорости. Эксперты также отмечают, что у этого правила есть проблемы.

"Нужно сказать, что это очень, очень неудачное решение", - заявил эксперт по безопасности Дирекции безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис.

"С таким же успехом можно сделать возле Риги одну зону со знаком и больше не повторять. Ну нет, так это не работает. Во-первых, человек не вспомнит, во-вторых, на эту большую территорю он может зайти и взять каршеринговый автомобиль, не так ли? Ну, тогда, когда он пешком идет, он же не изучает, где эти зоны с ограничением 30 км/ч расположены и так далее", - сказал Ирбитис.

Если цель - не наказание, а контроль скорости автомобилей, то знаки должны повторяться или должна быть маркировка на дороге, считает эксперт.

Не так давно на каждом перекрестке на улице Миера стояли знаки ограничения скорости. Теперь их больше нет.

"Значит, информированность совсем не такая, какой должна быть. И поэтому это все выглядит так, будето люди придумали взимать больше денег вместо того, чтобы информировать людей о хорошей, классной организации движения", - отметил Ирбитис.

Исполнительный директор столицы Янис Ланге также признал, что подход к контролю скорости, заключающийся в установки лишь одного знака ограничения скорости, не работает.

"Я могу признать, что это не самое удачное решение", - отметил Ланге.

"Мы видим довольно много жалоб на то, что водители даже не осознают, что они нарушают эти правила. И в этом случае, к сожалению, эти штрафы не носят воспитательный характер. Потому что, если водитель не осознавал и нарушил эти правила, то это, конечно, не является уроком", - сказал представитель самоуправления.

Ланге проехал по этому району в среду и увидел, что здесь необходимы улучшения. В четверг Департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы должен представить предложения по улучшению ситуации. Несмотря на то, что нынешний подход был подвергнут критике и признан нецелесообразным, в Рижской думе заявили, что с водителей, которые до сих пор были оштрафованы за превышение скорости в этом районе, штрафы не будут сняты.

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