VR-1-Fox, или просто Fox, является прототипом военного транспортного средства. Он был разработан латвийским предприятием VR Cars. Как сообщил владелец компании и автор идеи Али Янсонс, мысль о таком автомобиле возникла в результате анализа конструкции и доступности подобных машин: "Мы обсудили, какие машины доступны. Мы пришли к тому, что все устарело".

На основе опыта, полученного при строительстве и ремонте гоночных автомобилей, был построен первый прототип. Отзывы после его презентации были разными и не скрыто скептическими. "Были люди, которые говорили, что с нуля сделать машину в Латвии невозможно", - рассказал Янсонс. Готовый Fox - доказательство того, что и те, и другие были не правы. Построить такой автомобиль с нуля можно, но, конечно, не за три вечера.

На данный момент Fox интенсивно используется Национальными вооруженными силами (НВС). "Все подразделения говорят, что Fox пригодится для выполнения задач", - отметил старший сержант Объединенного штаба НВС Айварс Ронис. Если знаменитая Patria - это скорее бронетранспортер, то Fox больше похож на большой квадроцикл. Что он будет делать на поле боя без крыши, дверей и окон? "Есть подразделения, которые занимаются корректировкой огня. Без крыши и с открытой кабиной легче "прочувствовать" окружающую обстановку", - уточнил Ронис.

"Задача состояла в том, чтобы солдату было максимально комфортно", - пояснил Янсонс. Комфорт - это необязательно кондиционер или кожаные сиденья, а максимальная простота в использовании автомобиля. "Чем сложнее ехать, тем больше вы этим заняты. Чем проще ехать, тем больше внимания вы уделяете тому, что происходит вокруг", - подчеркнул он.

Хотя скорость не главное, Fox удивительно отзывчив и легко управляется. Видимость вперед не идеальна из-за высокой передней части, но посадочная позиция почти идеальна - хотя ни руль, ни сиденье не регулируются. Средства управления также расположены в необычном месте.

В готовом Fox все выглядит очевидным и простым. Однако достичь такого результата было не так просто. "Производительность, эргономика… И ужасно много времени мы потратили, чтобы добиться одинаковых деталей во всех четырех углах", - отметил Янсонс. В конструкции Fox широко используются проверенные в автоспорте разработки. Как и у раллийных автомобилей и багги, у Fox также все четыре угла одинаковые.

У автомобиля двигатель от пикапа Ford. На одном основном и одном дополнительном баке топлива автомобиль может проехать от 700 до 900 километров. Если двигатель был обстрелян, его можно заменить вместе с коробкой передач.

В принципе, на Fox можно установить и двери. Однако они могут замедлить участие в операциях. Через заднюю часть можно попасть в автомобиль и выйти из него быстро. Это было одной из установок, поскольку в заднюю часть стандартного пикапа полностью экипированный солдат не может ни войти, ни выйти из нее. Приходится ехать в грузовом отсеке, что опасно. Конструкция Fox адаптирована к стандартам НАТО. Например, сбоку есть разъем для зарядки аккумулятора от другого транспортного средства. Кроме того, сверху на каркас можно установить мощную пушку.

"Fox также может работать в качестве грузовика или даже машины скорой помощи - между сиденьями есть место для стандартных носилок НАТО. Лебедка пригодится в непредвиденных ситуациях, например, когда рельеф местности застает Fox врасплох. Он может сам себя вытащить. Чтобы создать такой автомобиль, нужны знания, финансирование и признание. VR Cars также получила это от солдат в других странах.

"Ко мне приезжали солдаты из стран "старой" Европы. Они положительно отзываются о том, что предоставляет эта машина", - сказал Янсонс.

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