Агентство гражданской авиации разработает рекомендации по управлению критической инфраструктурой для защиты от дронов

В связи с несанкционированными полетами беспилотников Агентство гражданской авиации (CAA) выступило с инициативой разработать общие рекомендации в отношении управления объектами критической инфраструктуры, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Этими рекомендациями смогут пользоваться и управляющие другой критической инфраструктуры, в том числе не относящейся к отрасли сообщения, добавили в министерстве.

Минсообщения подготовило предложения по улучшению защиты критической инфраструктуры от несанкционированных полетов беспилотников и в среду, 12 февраля, направило письмо премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство").

В сотрудничестве с экспертами отрасли был сделан вывод, что необходимы улучшения как в плане сотрудничества вовлеченных учреждений и совершенствования процессов, так и дополнительные технические и тактические решения. В Минсообщения отметили, что уже в процессе оценки в Рижском аэропорту проведено несколько значительных улучшений, в том числе усовершенствована система оповещения и проведена ее проверка в реальном времени, установлено дополнительное оборудование для обнаружения беспилотников, а на территории аэропорта установлена дополнительная система идентификации дронов.

Стороны договорились о дальнейших мерах по идентификации дронов и активному противодействию БПЛА, а также о необходимых технических средствах, которые предоставит Рижский аэропорт. В свою очередь, для дальнейшего улучшения защиты от несанкционированных полетов дронов между правоохранительными учреждениями и предприятиями гражданской авиации скоро будет заключено соглашение о взаимодействии, обязанностях и технических возможностях служб, в котором будут точно определены процедуры, сроки и другие важные вопросы для будущего реагирования на несанкционированные полеты беспилотников.

В министерстве отметили, что следующим шагом станет приобретение технического оборудования для аэропорта "Рига", на что планируется найти дополнительное финансирование в рамках учреждения.

Что касается управления другими объектами критической инфраструктуры, то CAA выступило с инициативой разработать общие рекомендации, которые могут быть использованы другими управляющими объектами критической инфраструктуры, в том числе не относящимися к отрасли сообщения.

Как подчеркнули в Минсообщения, несанкционированные полеты беспилотников вблизи объектов критической инфраструктуры в Латвии запрещены и могут представлять серьезную угрозу безопасности. Подобные нарушения могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность, в зависимости от их тяжести и последствий.

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