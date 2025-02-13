Нарушения ПДД, неиспользование госязыка, выращивание инвазивного растения. Административно наказаны 10 депутатов Сейма

С сентября прошлого года по январь этого года к административной ответственности призваны 10 парламентариев, следует из информации Министерства внутренних дел, переданной Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Депутаты от "Нового Единства" Давис Мартиньш Даугавиетис и Алина Генделе привлечены к административной ответственности за нарушение требований дорожных знаков.

К депутату Илье Иванову ("Стабильности!") применена административная ответственность за превышение разрешенной скорости на 11-20 км/ч в населенном пункте или жилой зоне. Также Иванов был привлечен к ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность.

Административно наказан и депутат от Союза "зеленых" и крестьян Юрис Яковинс - за нарушения при выдаче медицинских заключений или нарушения в сфере здравоохранения.

Марцис Йенцитис ("Латвия на первом месте") привлечен к административной ответственности за нарушение правил оборота газового оружия, сигнализационного оружия или его боеприпасов. Независимый депутат Александр Кирштейнс — за допущение распространения инвазивных видов растений (кроме водных растений), включая их выращивание, несоответствие мерам ограничения, допущение размножения и перемещения, за исключением перемещения в связи с их искоренением.

Депутат Виктор Пучка ("Стабильности!") наказан за неисполнение законных требований должностного лица или препятствование действиям должностного лица, а также за ненадлежащее использование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и служебных обязанностей, если нормативные акты требуют использования государственного языка.

Депутат Лейла Расима ("Прогрессивные") привлечена к административной ответственности за нарушение обязательств, установленных для пассажиров, а лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс — за предоставление объекту авторских или смежных прав общественного доступа через проводную сеть или иным способом, таким образом, что доступ к нему можно получить в индивидуально выбранном месте и времени, а также за его воспроизведение для осуществления этих действий без согласия субъекта авторских или смежных прав или без выплаты вознаграждения.

Кроме того, депутат Гиртс Штекерхофс ("Новое Единство") привлечен к административной ответственности за нарушение требований дорожной разметки при обгоне со стороны сплошной линии.

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