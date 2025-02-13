Депутат призывает оспаривать в суде штрафы за превышение скорости на улице Миера в Риге

Люди должны использовать возможность обратиться в суд — так на штрафы водителям в окрестностях улицы Миера отреагировал председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдинс ("Новое Единство"). В этой обширной зоне введено ограничение скорости до 30 км/ч, но на перекрестках отсутствуют напоминания об этом ограничении. Эту ситуацию раскритиковала и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), после чего на проезжей части начали наносить разметку с указанием максимально разрешенной скорости — 30 км/ч, сообщает LSM.

Штрафы, выписанные на улице Миера за превышение скорости, не будут отменены, заявил исполнительный директор Рижской думы.

Тем не менее, есть основания сомневаться в том, что водители были достаточно проинформированы о новых правилах движения в этом районе. Вопрос был поднят на заседании Юридической комиссии Сейма, председатель которой раскритиковал решение не отменять штрафы.

"Насколько я понял, там действительно есть сложности. Оставить все как есть и заявить, что все в порядке, неправильно. Меня также удивляет позиция исполнительного директора Рижской думы, который говорит: ну да, возможно, все было сделано не идеально, но пусть люди платят штраф. Это неправильно", — заявил Юдинс.

В полиции пояснили, что водители были оштрафованы в соответствии с законом, поэтому штрафы не будут отменены. По этой же причине и руководство Риги не видит оснований для их отмены.

"Закон четко определяет случаи, когда решение по делу о зафиксированном правонарушении может быть отменено, — подчеркнул заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрейс Ароновс. — На эмоциональной основе ни одно дело о правонарушении не может быть закрыто, и отменить штраф, основываясь только на эмоциях, невозможно".

В полиции подчеркнули, что знаки и ограничения на улице Миера установлены законно и в соответствии со стандартами. Другое дело — насколько добросовестно и заметно это было сделано.

Это не единственная проблемная зона в Риге, привлекшая внимание Юридической комиссии Сейма. Недавно рассматривалась ситуация в Саркандаугаве, где было признано, что на улице Тилта 4 штрафы за нарушения были наложены неправомерно, поскольку за одно нарушение водителям выписывали два, а иногда и три штрафа.

"Мы увидели, что Рижская дума поступала неправильно, применяя два штрафа за одно и то же нарушение. Мы приняли решение, что такая практика должна быть прекращена. И мы этого добились", — пояснил Юдинс.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения штрафы на улице Миера можно обосновать законом. Но по сути, считает Юдинс, это неправильно, учитывая протяженность зоны. Аналогичный аргумент выдвигал и эксперт CSDD по безопасности дорожного движения. Председатель Юридической комиссии считает, что оштрафованные водители должны использовать возможность обратиться в суд и искать там справедливости.

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