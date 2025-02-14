Спрудс: мир в Украине может быть достигнут только с согласия самой Украины

Мир в Украине может быть достигнут только с согласия самой Украины, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Сегодня, 14 февраля, вопросы о мире в Европе, поддержке Украины и трансатлантических отношениях будут стоять на повестке дня Мюнхенской конференции по безопасности. Спрудс ожидает, что именно о поддержке Украины будет очень широкая дискуссия, учитывая, что это первая важная конференция такого крупного масштаба после прихода к власти в США новой администрации.

В ответ на просьбу прокомментировать действия и заявления президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, сделанные в последние дни в связи с войной России в Украине, Спрудс сказал, что к ним следует относиться с обеспокоенностью, но в то же время следует помнить, что пока никаких конкретных предложений не поступало.

"Ясно, что наша позиция, позиция европейских стран такова, что (..) если мы говорим о мире или действиях против страны-агрессора России, то без участия Украины ничего не может произойти. Поэтому, в принципе, мир в Украине может быть достигнут только с согласия Украины. Условия должны быть такими, которые принимает Украина, и, конечно, должно быть активное участие Европейского союза или европейских стран в целом", - заявил Спрудс.

В то же время он считает, что Европа должна взять на себя большую ответственность за укрепление своей обороны и безопасности, а также за инвестиции в НАТО.

Как сообщалось ранее, с 14 по 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Латвию будут представлять президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиния ("Новое Единство"), министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство"), министр обороны Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами, генерал-майор Каспарс Пуданс.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве обороны, конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а ведущим мероприятия будет председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности участники обсудят пять оборонных тем: оборона, международный порядок, основанный на правилах, защита людей, устойчивое развитие и технологии.

Второй день конференции будет посвящен суверенитету и обороне Украины, будущему трансатлантического партнерства, региональным конфликтам и кризисам.

Конференция завершится в воскресенье 16 февраля дебатами о роли Европы в мире. Также в воскресенье бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сменит Хойсгена на посту председателя Конференции по безопасности.

Вот уже 61-й год Мюнхенская конференция по безопасности собирает более 450 высокопоставленных лиц со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных и неправительственных организаций, стратегических отраслей, СМИ, академических кругов и гражданского общества, для обсуждения актуальных проблем безопасности.

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