РСЛ планировал провести митинг в защиту "политзаключенных". Рижская дума запретила проведение мероприятия

Исполнительной директор Рижского самоуправления Янис Ланге запретил проведение митинга в защиту "политзаключенных" на площади Памятника Свободы в субботу, 15 февраля, сообщили агентству LETA в столичной думе.

Решение было принято на основании рекомендаций учреждений госбезопасности.

На данный момент исполнительный директор самоуправления готовит соответствующий административный акт, который будет направлен организаторам митинга.

Самоуправление может запретить митинг, если получит соответствующее заключение от учреждения безопасности.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) ранее сообщил в социальной сети X, что он обратился в Службу государственной безопасности в связи с призывом "некоторых индивидов" собраться на митинг в защиту "политзаключенных". Он попросил службу оценить, может ли это мероприятие представлять риск для национальной безопасности Латвии.

К своей публикации Ратниекс также приложил скриншот видео с призывом на русском языке участвовать в митинге. Видеоролик был записан членом правления партии "Русский союз Латвии" Юлией Сохиной. Планировалось, что митинг пройдет 15 февраля перед часами Laima на площади Памятника Свободы.

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