Новые демографические данные показывают самую шокирующую картину за последние 100 лет

В прошлом году родился 12 571 ребенок, что на 13,2% или 1919 детей меньше, чем в 2023 году, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Рождения. В последнем квартале прошлого года число рождений не превышало тысячи (994 в октябре, 940 в ноябре и 921 в декабре). По данным ЦСУ, в 2024 году в каждом месяце будет самое низкое число рождений за последние сто лет.

Смерти. В прошлом году была зарегистрирована 26 341 смерть — на 6 % или 1690 меньше, чем в 2023 году. Наибольшее снижение числа смертей произошло в четвертом квартале 2024 года — на 9 % по сравнению с четвертым кварталом 2023 года. Наименьшее количество смертей было зарегистрировано в сентябре — 1956, наибольшее — в январе — 2702.

Смерти минус рождения. В 2024 году число умерших было на 13 770 больше, чем число родившихся. По данным ЦСУ, наибольшая разница была в 2021 году, когда умерло на 17 180 человек больше, чем родилось. Естественный прирост населения в Латвии был отрицательным с 1990 года.

В результате отрицательного естественного прироста население страны сократилось на 13 000 человек и на 1 января 2025 года оценивалось в 1 853 000 человек.

Новые семьи. В прошлом году было зарегистрировано 10 390 браков, что на 1,5 % или 159 меньше, чем в 2023 году. После 2020 года количество заключенных браков постепенно увеличивалось, но уже второй год подряд снижается. В прошлом году было заключено на 312 браков меньше, чем в 2020 году, когда действовали ограничения на собрания в связи с пандемией.

А вот как выглядит раскладка от Центрального статистического управления по населению Латвии с 50-х годов.

Число жителей

2024 год - 1 871 872 человека,

1990 год - 2 668 140 человек (это пик),

1950 год - 1 884 077 человек,

1935 год - 1 905 936 человек.

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