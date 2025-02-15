Рыба, упавшая с неба вблизи реки Вента, разбила лобовое стекло автомобиля

Водители ежедневно сталкиваются с ситуациями, в которых транспортные средства получают повреждения, но это происходит не только в типичных ДТП. Ущерб автомобилям наносят и животные: птицы, грызуны, кошки, собаки и другие. Один из самых необычных случаев КАСКО, заявленных в этом году в страховой компании Ergo, показывает, что даже рыбы могут стать неожиданной угрозой для технического состояния автомобиля, причинив ущерб на несколько сотен евро.

Один из самых удивительных страховых случаев Ergo этого года произошел вблизи реки Вента, где водитель обнаружил, что лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля разбито, а на нем видны чешуя и следы крови.

В поисках причины загадочного происшествия, водитель неподалеку от машины нашел окуня длиной 34 см и весом чуть менее 700 граммов. Анализ ситуации показал, что рыба, вероятно, выскользнула из когтей хищной птицы во время полета и неудачно приземлилась на лобовое стекло автомобиля.

Страховая компания выплатила владельцу поврежденного автомобиля компенсацию в размере 360 евро.

"Водители привыкли к тому, что неожиданные повреждения машины могут возникнуть в ДТП, из-за вандализма, стихийных бедствий или, например, столкновений с дикими животными. Но наш опыт показывает, что и мелкие животные могут угрожать безопасности транспортных средств – ежегодно мы получаем десятки таких заявлений по КАСКО. Грызуны портят электропроводку, птицы, кошки и собаки царапают кузов – это лишь несколько примеров, с которыми сталкиваются автовладельцы. Случай с рыбой и птицей, безусловно, один из самых необычных, и по нему мы выплатили 360 евро, но не все случаи с мелкими животными обходятся относительно недорого", – объясняет директор департамента урегулирования убытков Ergo Санита Рубене.

Как грызуны обедают в моторе

Чаще всего автомобили повреждают грызуны – мыши и крысы, которые выбирают моторный отсек как теплое убежище, прогрызая не только изоляцию под капотом, но и провода, трубы и различные системы. Страховая компания получала заявления о поврежденных воздуховодах, задних ремнях безопасности, ковриках и прочем.

Повреждения от грызунов могут быть дорогими и незаметными до тех пор, пока не проявятся явные технические неполадки. Так, один водитель столкнулся с неприятной ситуацией: когда автомобиль несколько дней стоял на улице, крыса перегрызла провода, и ремонт обошелся более чем в 700 евро. В другом случае мыши испортили обивку капота и части системы охлаждения, что привело к убыткам в размере 330 евро.

Царапины от птиц и собак

Серьезные повреждения кузова могут нанести и собаки, которые, подчиняясь охотничьему инстинкту, пытаются поймать спрятавшихся в моторном отсеке или под автомобилем животных. Например, однажды ночью собака так сильно поцарапала когтями припаркованный автомобиль, что компенсация по КАСКО составила 3300 евро. Предположительно, причиной стала спрятавшаяся в моторном отсеке крыса, которую собака пыталась достать. В другой похожей ситуации собаки поцарапали автомобиль, пытаясь добраться до дикого животного, которое забежало под машину, что повлекло ремонт стоимостью 790 евро.

"Случай с рыбой, выпавшей из когтей птицы и разбившей лобовое стекло, уникален для Ergo, но в целом повреждения автомобилей, вызванные птицами, не редкость. Чаще всего это царапины, оставленные птицами, перемещающимися по поверхности машин, или падение предметов с высоты", – рассказывает Рубене. Например, один автомобиль, долго стоявший во дворе рядом с мусорными контейнерами, стал местом сбора птиц. Соседи заметили, что птицы подолгу сидели на машине, и в итоге кузов оказался сильно поцарапан. Выплата по КАСКО составила 900 евро. В другом случае водитель обнаружил, что заднее стекло автомобиля разбито, а вероятными виновниками стали большие чайки, которые, ища еду, уронили на машину какой-то предмет. Страховка покрыла ущерб в 290 евро.

"Повреждения автомобилей, связанные с мелкими животными, случаются чаще, чем кажется. Напоминаем, что такие случаи покрываются КАСКО, что защищает владельцев от финансовых потерь. Вместе с тем советуем водителям обращать внимание на место и способ парковки, а также регулярно проверять моторный отсек, особенно в холодное время года, когда грызуны ищут теплое убежище", – напоминает представитель страховой компании.

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