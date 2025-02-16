104 королевских питона, удавы и попугаи: каких экзотических животных держат дома жители Латвии

Хотя кошки и собаки, безусловно, самые популярные домашние животные в Латвии и мире, часть жителей предпочитает заботиться о змеях. Статистика Управления охраны природы (DAP) показывает, что в прошлом году в Латвии было зарегистрировано более 100 королевских питонов.

Торговлю находящимися под угрозой исчезновения видами дикой флоры и фауны в мире регулирует Вашингтонская конвенция (CITES). Она предусматривает обязательную регистрацию находящихся под угрозой видов после их легальной покупки, чем в Латвии занимается DAP.

По данным управления, в прошлом году физические лица в Латвии зарегистрировали 104 королевских питона Python regius, шесть обыкновенных удавов Boa constrictor и четырех попугаев Pyrrhura molinae. В 2024 году были конфискованы шесть живых животных и два чучела без документов, подтверждающих их легальное происхождение.

Если экземпляры диких растений и животных, указанные в документах CITES, не регистрируются или продаются без документов, владельцу (продавцу или покупателю) может быть назначен денежный штраф.

Для физических лиц он составляет от 70 до 700 евро за одного представителя вида, а для юридических лиц — до 7000 евро.

Незарегистрированное животное или растение подлежит конфискации, при этом нарушитель обязан оплатить расходы на содержание животного во время рассмотрения дела.

"В прошлом году мы конфисковали одну обыкновенную игрунку Callithrix jacchus и пять попугаев различных видов, изъятых из одного "мини-зоопарка". На одном из рижских рынков также нелегально продавались чучела орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla и сипухи Tyto alba. О таких нарушениях мы часто узнаем от активных членов общества, которые сообщают о продаже чучел крокодилов, медвежьих шкур и других запрещенных видов на сайтах объявлений, в ломбардах и других торговых местах. Мы очень благодарны и рады активному участию общества, которое не только не приобретает запрещенные виды, но и сообщает о нарушениях. Это помогает нам защищать находящиеся под угрозой исчезновения виды", — рассказал старший эксперт отдела охраны диких видов DAP Рихардс Микелсонс.

Информацию о видах, торговля которыми регулируется CITES, можно найти на сайте DAP.

В документах CITES перечислены различные виды, степень угрозы которым определяет соответствующие ограничения на их торговлю. Продажа и приобретение представителей особо опасных и находящихся под угрозой исчезновения видов, таких как медведи или жирафы, запрещены. Однако большинство видов можно приобретать и содержать при наличии документов, подтверждающих их легальное происхождение — то есть при условии, что они выращены или получены в зарегистрированных питомниках, соблюдающих требования по сохранению вида.

Чтобы не стать незаконным покупателем диких видов, необходимо убедиться в легальном происхождении животного или растения, запросив у продавца соответствующие документы.

CITES — второе по величине международное соглашение в сфере охраны природы, охватывающее более 42 000 видов и почти 200 стран. В список находящихся под угрозой видов, регулируемый CITES, входят слоны, тигры, хищные птицы, кактусы и орхидеи, почти все виды черепах, несколько видов змей, моллюсков, морских млекопитающих и многие другие.

Из латвийской дикой фауны в приложениях CITES значатся бурый медведь, волк, выдра, рысь, а также орлы, канюки, коршуны и совы. Из растений в латвийский список включены все виды орхидей, включая венерины башмачки, пальчатокоренники и любки, среди которых самой уязвимой считается любка желтая. Всемирный день дикой природы отмечается 3 марта — в этот день в 1973 году была подписана Вашингтонская конвенция CITES.

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