Суд дал санкцию на арест Александра Гапоненко

Рижский районный суд в пятницу дал санкцию на арест Александра Гапоненко в качестве меры пресечения.

Гапоненко сможет обжаловать решение суда в Рижском окружном суде. Адвокат Гапоненко Имма Янсоне сообщила агентству LЕТА, что будет обжаловать это решение.

В Москве 4 февраля прокремлевская организация "Институт стран СНГ" провела публичную дискуссию под названием "Этноцид русских соотечественников в странах Прибалтики как фактор подготовке к войне с Россией".

По данным Службы госбезопасности, в ходе дискуссии были высказаны соответствующие интересам России дезинформационные послания, при этом в ней участвовало также несколько подданных Латвии.

В этом мероприятии приняли участие объявленный в розыск бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, Роман Самуль, бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Сергей Васильев, Александр Гапоненко и другие.

Изучив сделанные на конференции высказывания, СГБ начала уголовный процесс по подозрению в преступлениях, упомянутых в статье 81.1 и 78 уголовного закона, а именно, в оказании помощи России в направленной против Латвии деятельности и провоцировании национальной ненависти и несогласия.

В четверг СГБ задержала Александра Гапоненко. По его месту жительства служба провела уголовно-процессуальные действия.

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