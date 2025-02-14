Мурниеце: Украина, США и ЕС должны разработать мирный план

Украина, США и Европейский союз (ЕС) должны разработать мирный план, и только после этого возможны переговоры с Россией, сказала агентству ЛЕТА председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце.

Европейские лидеры ждут, когда представители США представят план по достижению мира, сказала Мурниеце, подчеркнув, что для Украины, США и ЕС важно согласовать общую позицию по установлению мира на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Как только план будет готов, возможны переговоры с Россией, считает председатель комиссии по иностранным делам.

По словам Мурниеце, администрация США в настоящее время формирует свой взгляд на то, как добиться мира в Украине. Об этом свидетельствуют заявления, сделанные министром обороны США Питом Хегсетом в Брюсселе в формате Рамштайн, от которых он затем отказался.

Как отметила Мурниеце, лидеры ЕС выразили свое беспокойство по поводу различных заявлений представителей администрации США.

"Хорошая новость в том, что лидеры ЕС больше хотят работать вместе и делать гораздо больше", - сказала она.

По ее мнению, высказывания президента США Дональда Трампа стали "холодным душем" для Европы, чтобы создать понимание того, что ЕС должен делать гораздо больше.

"Сейчас, на Мюнхенской конференции по безопасности, ЕС выглядит гораздо более готовым к действиям по укреплению безопасности в нашем регионе и поддержке Украины, чем в прошлом", - считает Мурниеце.

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