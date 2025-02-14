Совет по фискальной дисциплине: новейшие прогнозы Минфина не учитывают последние геополитические тенденции

Совет по фискальной дисциплине (СФД) обратил внимание, что новейшие прогнозы Министерства финансов не учитывают последние геополитические тенденции в смысле торговой политики США, а также подчеркнул растущее значение военного сектора в экономике как с точки зрения расходов, так и доходов.

В целом, СФД одобрил макроэкономические прогнозы, подготовленные Минфином для отчета о прогрессе в реализации фискально-структурного плана на 2025-2028 годы, признав их консервативными.

В то же время председатель СФД Инна Штейнбука (на фото) отмечает, что, к сожалению, внешние риски и неопределенность являются ключевыми словами для будущих сценариев. Чтобы обеспечить стабильность государственных финансов и экономический рост в этих сложных условиях, необходим постоянный мониторинг экономической ситуации и регулярная адаптация прогнозов к новым событиям, подчеркнула она.

Государства-члены ЕС должны каждые четыре или пять лет в апреле готовить среднесрочный фискально-структурный план вместо ежегодной программы стабильности и программы национальных реформ. Изменения введены, чтобы постепенно и стабильно сокращать растущий дефицит и уровень задолженности стран ЕС, одновременно стимулируя экономический рост.

Фискально-структурный план определяет траекторию государственных расходов на ближайшие четыре года, однако национальные фискальные нормы по ограничению дефицита остаются в силе. Прогнозы, подготовленные Минфином, также важны для оценки финансового потенциала страны на 2025 год и далее, отмечают в СФД.

По мнению СФД, ситуация с безопасностью в регионе остается крайне напряженной и неопределенной, а риски гибридных атак усиливаются. Нестабильная геополитическая ситуация влияет на частное потребление, инвестиции, условия ведения бизнеса и государственную бюджетную политику.

Региональная и глобальная экономическая неопределенность также остается одним из основных рисков. Протекционистская торговая политика США и возможные ответные меры ЕС, например, повышение тарифов на американские товары, могут привести к эскалации торговых войн, что негативно скажется на предприятиях ЕС и Латвии, а также на инвестиционной среде.

Совет указывает на риск экспансии китайских товаров в Европу. В качестве рисков СФД называет также низкий внешний спрос и слабость экспорта. Экономическая стагнация в ЕС, особенно в строительном и промышленном секторах, может и дальше оказывать негативное влияние на латвийский экспорт, особенно в лесной промышленности.

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