Без паники: под Стренчи проходят учения Земессардзе - солдаты совершенствуют свои навыки

В субботу и воскресенье - 15 и 16 февраля - в окрестностях Стренчи Валмиерского края пройдет военные учения 22-го батальона боевого обеспечения Земессардзе, сообщили порталу Delfi в Земессардзе.

В ходе учений будут проверены индивидуальные навыки земессаргов в лесной местности.

Учения земессаргов в основном проходят по выходным, когда у солдат есть возможность посвятить свое свободное время совершенствованию своих практических навыков защиты и укреплению безопасности Латвии.

Для выполнения задач солдаты и земессарги будут передвигаться по общественным и лесным дорогам на бронетранспортерах.

В ходе учений также будут использоваться учебные боеприпасы и средства имитации боевых действий, которые производят шум, но не представляют угрозы для здоровья и жизни людей и не наносят повреждений.

Земессардзе призывает жителей не паниковать при виде передвижения земессаргов, и с пониманием отнестись к проходящим учениям, которые направлены на укрепление обороноспособности страны.

В случае возникновения вопросов Земессардзе призывает звонить по телефону 28619184.

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