Партия "Прогрессивные" открыта к переговорам об изменениях в составе Кабинета министров, заявил агентству LETA сопредседатель политической силы Андрис Шуваев.

В то же время "Прогрессивные" не допустят косметических изменений путем замены одного министра, подчеркнул политик.

Шуваев признал, что в последние недели актуальными были вопросы о работе правительства, и сейчас в коалиции сложилась ситуация, когда правительство сталкивается с вызовами, которые связаны не только с "Прогрессивными". По его мнению, осенью незаслуженно особое внимание сосредоточилось на работе только министров из "Прогрессивных".

По словам Шуваева, коалиция не смогла четко определить задачи, которые необходимо решить, поэтому необходимо снова сесть за стол переговоров и договориться о механизмах сотрудничества.

"Понимаю, что есть партнеры по коалиции, которые хотят пересмотреть состав Кабинета министров. Если есть такое желание, то "Прогрессивные" открыты к переговорам, потому что партия также поднимает важные для себя вопросы", - сказал Шуваев.

Сложно предсказать, каким будет результат, сказал лидер "Прогрессивных", отметив, что никаких предложений, никаких вариантов ротации министров пока не предлагалось и не обсуждалось.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") провела переговоры с министрами правительства о реализации приоритетов этого года, а также о том, что уже сделано. Премьер-министр пообещала представить свои выводы после всех встреч, не исключая возможности замены одного из министров.

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