VUGD призывает жителей не выходить на лед замерзших водоемов

Находиться на замерзших водоемах пока опасно, так как слой льда неравномерный, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) призывает жителей не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также обсудить эти вопросы с детьми и не проходить мимо молодых людей, которые забрались на небезопасный лед.

Как сообщили агентству LETA в VUGD, в минувшие сутки в Риге, Саласпилсе и Валмиере поступило несколько звонков о том, что дети и взрослые находятся на льду водоемов. В большинстве случаев дети уже покинули лед до прибытия VUGD или сбежали, когда прибыла автоцистерна VUGD.

В свою очередь, в пятницу из пруда в Прейльском крае был вытащен утонувший человек и передан сотрудникам Госполиции.

VUGD напоминает, что сейчас находиться на льду опасно. Следует помнить, что слой льда на водоемах образуется неравномерно - у берегов он может быть толще, а по мере удаления от них - тоньше, поэтому у людей часто возникает ошибочное мнение, что лед прочный.

VUGD призывает людей быть ответственными, не рисковать своим здоровьем и жизнью, не проходить равнодушно мимо, если они видят детей или подростков, катающихся на небезопасном льду, а предупредить их об опасности и попросить сойти. Спасатели также призывают родителей обсуждать эти вопросы со своими детьми.

Всем, кто видит, что люди ходят по льду слишком далеко от берега или провалились под лед, следует немедленно звонить спасателям по телефону 112.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !