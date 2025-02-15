МИД Латвии осуждает проходящие в оккупированной Россией Абхазии "президентские выборы"

Латвия осуждает проходящие в субботу, 15 февраля, так называемые "президентские выборы" в Абхазии - оккупированном Россией регионе Грузии, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

МИД подчеркивает, что Латвия не признает ни их легитимность, ни их результаты.

Латвия призывает Россию выполнить все свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве Европейского союза, и отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

МИД Латвии выражает свою твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно определенных границ.

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