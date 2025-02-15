Силиня: Латвия должна быть готова к изменениям в мировой политической среде

Латвия должна быть готова к тому, как изменится ситуация в мировой политической среде, и ничего не будет так, как прежде, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью агентству LETA, комментируя дальнейшее сотрудничество с США как со стратегическим партнером.

Она отметила, что Латвия должна быть готова к новым вызовам, так как коммуникация президента США Дональда Трампа основана на принципе заключения сделок, а в сделках всегда есть две стороны.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что бюджет Латвии на государственную оборону был высоко оценен на предыдущих переговорах с трансатлантическими партнерами. "На встрече с рядом представителей Конгресса США они также хорошо оценили оборонный бюджет Латвии и стран Балтии, заявив, что его можно привести в пример другим странам", - отметила Силиня.

По словам главы правительства, Европа должна укреплять свою способность защитить себя самостоятельно, не полагаясь на помощь партнеров.

Премьер-министр отметила, что об этом свидетельствует и заявление канцлера Германии Олафа Шольца в соцсети X о том, что он готов принять решение о дефиците бюджета в размере более 2%, чтобы укрепить оборону.

По мнению Силини, это заявление, возможно, было результатом двух прошедших дней Мюнхенской конференции, а также, вероятно, результатом предстоящих выборов в Германии. "В Европе это заявление очень ценно", - подчеркнула Силиня.

В то же время, комментируя ход украинских мирных переговоров, премьер-министр сказала, что понятно, почему президент Украины Владимир Зеленский отверг первый вариант соглашений. "Следует понимать, что Украина имеет право оценивать такого рода соглашения, и то, чего ожидает Украина, - это твердые гарантии безопасности", - считает Силиня.

Премьер-министр подчеркнул, что важно понять, какими могут быть эти гарантии безопасности, которые НАТО и другие страны могут предложить Украине в альтернативном сценарии.

Силиня сказала агентству LETA, что на данный момент этот вопрос обсуждается неформально и в других форматах, а в будущем будет все чаще обсуждаться на европейском уровне.

В то же время премьер-министр встретилась в Мюнхене с несколькими международными компаниями, чтобы привлечь инвестиционные проекты в Латвию. Во время встреч обсуждались возможности развития инфраструктуры, инноваций и расширения бизнеса в сфере торговли, портов, военной промышленности и цифровых технологий.

"Конференция - это хорошая возможность укрепить отношения не только между правительствами, но и между частным сектором, исследователями и гражданским обществом", - сказала Силиня, отметив, что все компании, с которыми она встретилась в Мюнхене, являются международно известными и важными предприятиями в своей отрасли.

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