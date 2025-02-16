ФОТО. В Риге прошла акция памяти Алексея Навального

16 февраля в центре Риги прошла акция памяти российского оппозиционера Алексея Навального. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

В Москве желающие помянуть память лидера российского оппозиционного движения собрались на Борисовском кладбище. Памятные митинги также прошли и в других городах России. Полиция жестоко задерживала участников.Напомним, Алексей Навальный был убит год назад в российской колонии на Крайнем Севере.

В Риге акция в парке Кронвалда напротив посольства РФ в Латвии также состоялся митинг памяти. В акции приняли участие около сотни человек, которые принесли к импровизированному мемориалу Алексея Навального цветы, свечи и плакаты. Участники митинга зачитали отрывки из недавно изданной книги Навального "Патриот".

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

Fоtо: Action Navalny memory

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