Ринкевич: Европа должна позиционировать себя как сильный партнер, которому есть что предложить США

"Понятно, что внешнеполитические ориентиры новой администрации США будут основываться на собственных интересах, поэтому для сохранения трансатлантической связи Европа должна суметь позиционировать себя как сильного партнера, которому есть что предложить США, и который способен противостоять России и оси зла", поделился своими мыслями в соцсети Facebook президент Латвии Эдгар Ринкевич после Мюнхенского саммита по безопасности.

Он признает, что дни конференции были эмоциональными и насыщенными, были различия между американским и европейским видением, но такие форумы являются подходящим местом для дискуссий. По словам президента Латвии, не по всем вопросам мнения США и Европы будут совпадать, но это не мешает искать точки соприкосновения и сокращать разногласия.

Ринкевич указывает, что переговоры об урегулировании в Украине только начинаются – США в настоящее время интересуются мнением союзников и формулируют собственную стратегию. Важно, чтобы все переговоры проходили с участием Украины и Европы. Но для этого нужна сильная Европа с четким планом поддержки Украины, уверенное в себе первое лицо страны, полагает президент.

Президент Латвии считает, что украинские мирные переговоры непредсказуемы, но основные принципы Латвии остаются прежними – сильная и независимая Украина, ее поддержка, максимальное сдерживание России, сильная Европа и трансатлантическое сотрудничество.

Понятно, что Россия попытается добиться вывода сил НАТО "в границы 1997 года", но этого нельзя допустить, подчеркивает Ринкевич.

Что касается оборонного финансирования, он отмечает, что на саммите НАТО в Гааге должно быть принято решение о том, что финансовый минимум, который члены альянса должны выделять на свою оборону, составляет 3-3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как для стран восточного фланга эта доля должна составлять 4-5% ВВП.

"Это необходимо для достижения целей развития сил НАТО, а не только во имя политики. Это идет рука об руку с мобилизацией промышленности, потому что денег не хватает, нам сейчас нужны оружие, вооружение и боеприпасы", — отмечает Ринкевич.

Он напомнил о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что расходы на оборону не будут включены в потолок дефицита ЕС при определенных условиях.

Ринкевич также обращает внимание на то, что как инциденты в Балтийском море, так и миграционное давление на границах укрепили сотрудничество и координацию между странами Балтии, Северными странами и Польшей, а при участии Великобритании действуют Объединенные силы реагирования. Военное укрепление восточной границы и другие меры должны быть решены и осуществлены совместно.

По словам президента, этот механизм и силы сотрудничества помогут бороться за принятие соответствующих решений в НАТО и ЕС, в том числе оперативно реагировать в кризисные периоды.

Однако, когда речь заходит о Латвии, Ринкевича не покидает ощущение, что "мы все еще не можем мобилизоваться и понять всю серьезность ситуации".

"Национальная безопасность и оборона не являются чем-то виртуальным и удаленным. Об этом сегодня должен позаботиться каждый. Нам нужно мобилизоваться. Расходы на оборону, доверие населения к власти, увеличение Земессардзе, развитие оборонной промышленности, гражданская оборона – это лишь несколько вопросов, которые стоят на повестке дня. Мы можем их решить, но мы должны идти вместе", — пишет президент в соцсети, добавляя, что сильные и уверенные в себе страны не подвергаются нападению, даже если они не большие.

При этом он напоминает, что Латвия по-прежнему пользуется поддержкой всех союзников, в том числе и США, и ценит нашу работу. Достижений прошлого недостаточно, латвийская дипломатия должна быть острой и энергичной, оборона Латвии должна быть сильной, общество – устойчивым, а правительство – мудрым, отмечает глава государства.

"Мюнхенская конференция была хороша тем, что мы ясно видим, что мир меняется. Я уезжаю из Мюнхена не оптимистом или пессимистом, а скорее реалистом. В ближайшее время будет много новостей, анонсов и информации. Нас будут пытаться запугать, подорвать наши убеждения. В этом инфопотоке важно различать мусор и предметы первой необходимости. Я уверен, что и это время мы преодолеем", — пишет Ринкевич.

Президент напоминает, что наши предки завоевали независимость Латвии, а наша задача – защитить ее в первую очередь умом и волей, но и, если потребуется, оружием. "Давайте подготовимся ко всем сценариям, чтобы избежать худшего. У нас есть уверенность, сила, хорошие друзья и союзники", — полагает Ринкевич.

Мюнхенская конференция по безопасности в Германии проводилась в 61-й раз и собрала более 450 высокопоставленных руководителей со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных и неправительственных организаций, а также представителей стратегических секторов, средств массовой информации, научных кругов и гражданского общества, чтобы вместе обсудить текущие вызовы безопасности.

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