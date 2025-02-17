Утром около 3500 рижских клиентов Sadales tīkls остались без электричества

В понедельник, 17 февраля, около 3500 рижских клиентов Sadales tīkls остались без электричества, сообщили на предприятии.
Сегодня утром 08:07 в электросети зафиксировано технологическое нарушение, повлиявшее на электроснабжение около 3500 потребителей в Иманте (Курземский проспект, Ригондас гатвес, Клейсту, микрорайон улицы Слокас).
Бригады Sadales tīkls немедленно приступили к локализации повреждений. Электроснабжение восстановлено в 9:20.
Причина перебоев в электроснабжении выясняется.
Sadales tīkls — оператор электросетей в Латвии, часть государственного концерна Latvenergo. Компания обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и плановое развитие распределительных сетей, надзор за использованием электроэнергии.
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