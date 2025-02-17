В Риге заменили нескольких навесов на остановках общественного транспорта

С учетом выявленных ранее недостатков в Риге произведена замена нескольких навесов на остановках общественного транспорта, сообщил сегодня членам столичного комитета по транспорту и дорожному движению руководитель управления дорожной инфраструктуры департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Андрей Уртанс.

На данный момент построены бетонные фундаменты 47 автобусных остановок, и почти все они заасфальтированы или выложены брусчаткой. В связи с погодными условиями строительство фундаментов в настоящее время приостановлено.

Установлена 21 металлическая конструкция, при этом примерно половина конструкций застеклена.

Членам комиссии было разъяснено, что производитель устранил дефекты и внес улучшения, поэтому в настоящее время устанавливаются навесные конструкции.

Между тем, на заседании комитета депутат Андрис Морозов заявил, что осмотрел установленные навесы и обнаружил, что ранее выявленные проблемы не устранены. Депутат считает, что автобусные остановки по-прежнему небезопасны.

Как сообщалось, в Риге приостановлена замена навесов на остановках общественного транспорта общей стоимостью 1 млн евро.

По словам представителей самоуправления, работы были приостановлены, так как использованные в процессе замены решения вызвали опасения по поводу эксплуатационной безопасности конструкции, в связи с чем самоуправление заказало независимую строительную экспертизу.

Производитель конструкций компания "Palami" утверждает, что конструкции навесов безопасны, а приостановка работ связана с недобросовестной конкуренцией.

В Риге в ближайшие несколько лет планируется заменить большинство устаревших навесов на остановках общественного транспорта, заменив их более удобными и современными. В целом муниципалитет планирует в будущем благоустроить все остановки общественного транспорта на своей административной территории, установив в общей сложности 500 новых навесов. В связи с погодными условиями строительство фундаментов в настоящее время приостановлено.

Установлена 21 металлическая конструкция, при этом примерно половина конструкций застеклена.

Членам комиссии было разъяснено, что производитель устранил дефекты и внес улучшения, поэтому в настоящее время устанавливаются навесные конструкции.

Между тем, на заседании комитета депутат Андрис Морозов заявил, что осмотрел установленные навесы и обнаружил, что ранее выявленные проблемы не устранены. Депутат считает, что автобусные остановки по-прежнему небезопасны.

Как сообщалось, в Риге приостановлена замена навесов на остановках общественного транспорта общей стоимостью 1 млн евро.

По словам представителей самоуправления, работы были приостановлены, так как использованные в процессе замены решения вызвали опасения по поводу эксплуатационной безопасности конструкции, в связи с чем самоуправление заказало независимую строительную экспертизу.

Производитель конструкций компания "Palami" утверждает, что конструкции навесов безопасны, а приостановка работ связана с недобросовестной конкуренцией.

В Риге в ближайшие несколько лет планируется заменить большинство устаревших навесов на остановках общественного транспорта, заменив их более удобными и современными. В целом муниципалитет планирует в будущем благоустроить все остановки общественного транспорта на своей административной территории, установив в общей сложности 500 новых навесов.

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