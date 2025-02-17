В третью годовщину начала войны в Риге состоится шествие в поддержку Украины

24 февраля, в третью годовщину начала развязанной Россией войны в Украине в Риге пройдет акция памяти и поддержки "Путь света для Украины", сообщили агентству LЕТА в благотворительном обществе Tavi draugi.

Организация приглашает всех желающих принять участие в акции и принести с собой источники света - смартфоны, карманные фонарики, свечи, факелы и другие.

Акция начнется со сбора на Домской площади в 17.30 и завершится совместным шествием к памятнику Свободы. Начало мероприятия планируется в 18 часов, а шествие - с 18.05 до 18.30. Оно завершится исполнением гимнов Латвии и Украины.

В течение всего дня с 9.00 у памятника Свободы будет проходить акция поддержки "Вместе до победы!", в рамках которой будет работать пункт сбора пожертвований, мастерская открыток "Письма мира", а также сувенирная лавка.

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